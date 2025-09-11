Представлена компактная внедорожная спальня на колесах с дизайном Suzuki Jimny

Бестселлер компании Suzuki – легкий минивэн Every – недавно подвергся доработкам. Машина получила спецверсию J Limited, в которой примерила совершенно новый стиль для активного отдыха. Взяв ее за основу японский бренд MDN Madonna, специализирующийся на автодомах, создал из машины кемпер Ghibli 64, внешне повторяющий внедорожник Suzuki Jimny.

В основе дома на колесах лежит минивэн Every пятого поколения. Автомобилю переработали переднюю часть кузова, скопировав ее у актуального «Джимни». Кемперу достались фирменные круглые фары внедорожника, пятисекционная решетка радиатора, а также устойчивый к царапинам передний бампер.

Кемпер Ghibli 64

Кроме того, Ghibli 64 обзавелся новым матово-черным капотом и задней дверью, а также получил стальные трубы для защиты кузова по нижнему краю.

За внедорожные качества в машине отвечает не только система полного привода, но и подвеска с увеличенным клиренсом, а также покрышки «Yokohama Geolandar».

Внутри автомобиля используется кожаная обивка и яркие деревянные панели, придающие импровизированной комнате на колесах уюта. Полностью плоский задний пол при сложенных сиденьях идеально подходит для кемпинга или совместных поездок, позволяя оборудовать внутри полноценное спальное место для двух человек.

За комфорт в жилом отсеке отвечает кондиционер, работающий от встроенного аккумулятора.

В продажу в Японии модель Ghibli 64 поступит в ближайшие месяцы. Сколько будет стоить такой «спартанский» кемпер пока неизвестно, но он вряд ли окажется сильно дорогим.