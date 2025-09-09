ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставлен редчайший шестиколесный Range Rover 6x6

На продажу выставлен редчайший шестиколесный Range Rover 6×6

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия e190fa9f ec44 5e32 b27c 5242ae050000 1

Когда речь заходит о редких автомобилях, существующих ограниченным тиражом, первое, что приходит в голову, это: Bugatti Veyron и McLaren F1, а также Rolls-Royce. Но такие машины можно найти даже среди массовых, хотя и премиальных брендов.

Один из таких примеров Range Rover 6×6, выставленный на продажу в Австралии. Автомобиль не является творчеством одного из местных тюнинг-ателье. Вместо этого внедорожник представляет собой полностью заводскую модель, которая сошла с конвейера в далеком 1981 году. 

Созданием машины занимался дочерний бренд Land Rover – Range Rover Special Vehicles, базирующийся в Солихалле (Великобритания). Такие внедорожники использовались в армии. 

a418a6ba 97c4 50c3 9db6 234f3bf50000
6-колесный Range Rover 6×6, выставленный на продажу в Австралии

Автомобиль, выставленный в продажу в Австралии, прибыл на «Зеленый континент» в 1985 году и находился в одной из местных армейских казарм в течение неизвестного периода времени. Затем машину списали и отправили к одному из дилеров в город Дарвин, где ее приобрел местный покупатель. 

Из-за путаницы с идентификацией автомобилей на заводе записей о производстве конкретно этой модели не сохранилось, но известно, что она существует в ограниченном количестве экземпляров. 

Под капотом 6-колесного Range Rover трудится 3,5-литровый мотор V8, а сам автомобиль напичкан хитрыми электронными системами, включая возможность выбора полного и шестиколесного привода, а также разных вариантов работы дифференциала. 

2af99b0e 4518 582d 820c e5dd55050000

За редкий Range Rover с тремя осями его нынешний владелец просит 50 тысяч австралийских долларов или 2 миллиона 740 тысяч рублей по нынешнему курсу.  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Drive

Читайте также:

Последние новости:

Новый высокопроизводительный хэтчбек Subaru представят уже совсем скоро

Toyota GR Celica бросит вызов новой Honda Prelude:...

Представлен первый концепт-арт кроссовера Subaru Tribeca нового поколения

Японские СМИ: прочность новой Toyota и внедорожные качества...

Минивэн Nissan, который даст бой Toyota Alphard, появится...

Следующее поколение Nissan Navara появится позже, чем планировалось

Новый Subaru Outback скоро станет любимым автомобилем рыбаков

Toyota готовится к выпуску нового компактного и недорогого...

Легкие «дворники» на Porsche оценили в 108 тысяч...

Леденящая душу автомобильная дорога в Китае: 453 метра...

Новый Lexus LS удивит роскошью, мощностью и способностью...

Новое спорткупе Toyota GR Super Sport на 900...

Премиальный брат Toyota RAV4 станет стильным кросс-купе

Новый Subaru Levorg станет «злее» и получит мощную...

Новый рамный внедорожник Hyundai на базе GM показался...

Грозного соперника BMW X7 от Audi впервые показали...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+