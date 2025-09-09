Когда речь заходит о редких автомобилях, существующих ограниченным тиражом, первое, что приходит в голову, это: Bugatti Veyron и McLaren F1, а также Rolls-Royce. Но такие машины можно найти даже среди массовых, хотя и премиальных брендов.

Один из таких примеров Range Rover 6×6, выставленный на продажу в Австралии. Автомобиль не является творчеством одного из местных тюнинг-ателье. Вместо этого внедорожник представляет собой полностью заводскую модель, которая сошла с конвейера в далеком 1981 году.

Созданием машины занимался дочерний бренд Land Rover – Range Rover Special Vehicles, базирующийся в Солихалле (Великобритания). Такие внедорожники использовались в армии.

6-колесный Range Rover 6×6, выставленный на продажу в Австралии

Автомобиль, выставленный в продажу в Австралии, прибыл на «Зеленый континент» в 1985 году и находился в одной из местных армейских казарм в течение неизвестного периода времени. Затем машину списали и отправили к одному из дилеров в город Дарвин, где ее приобрел местный покупатель.

Из-за путаницы с идентификацией автомобилей на заводе записей о производстве конкретно этой модели не сохранилось, но известно, что она существует в ограниченном количестве экземпляров.

Под капотом 6-колесного Range Rover трудится 3,5-литровый мотор V8, а сам автомобиль напичкан хитрыми электронными системами, включая возможность выбора полного и шестиколесного привода, а также разных вариантов работы дифференциала.

За редкий Range Rover с тремя осями его нынешний владелец просит 50 тысяч австралийских долларов или 2 миллиона 740 тысяч рублей по нынешнему курсу.