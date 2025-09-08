Новый Lexus LS удивит роскошью, мощностью и способностью ездить без бензина

Флагманский седан Lexus LS появился на свет в 1989 году и с того времени успел дойти до пятой по счету генерации, дебютировавшей в 2017-м. Ранее премиальный суббренд Toyota обновлял свою люксовую 4-дверку каждые 8-10 лет, а это значит, что шестое поколение LS уже не за горами.

Японская пресса пишет, что совершенно новый Lexus LS появится уже в 2026 году. От машины ждут переделанного экстерьера, более роскошного салона, а также гибридной силовой установки и даже полностью электрической версии.

Согласно ранее просочившейся информации, будущий LS будет использовать новую платформу, разработанную специально для электромобилей, а также технологию литья кузова под давлением. Благодаря свежей модульной архитектуре стоимость и время производства машины заметно сократятся.

Шоу-кар Lexus LF-ZL

Кроме того, автомобиль может обзавестись призматической аккумуляторной батареей с высокой плотностью энергии и малым весом, запас хода машины с которой достигнет 1000 километров.

В основу нового LS должен лечь концепт-кар LF-ZL, отличавшийся огромными кузовными габаритами. Его длина составляла 5,3-метра, ширина – 2-метра, а высота – 1,7-метра при колесной базе в 3,3-метра.

Внешне машина выделялась лаконичной передней частью кузова с четкими дневными ходовыми огнями, выступающим блоком фар из колесных арок, а также спортивными линиями кузова. Шоу-кару достался просторный салон, отделанный высококачественными материалами, сравнимыми по уровню роскоши с премиальным внедорожником Century.

Шоу-кар Lexus LF-ZL

Инсайдеры полагают, что новый Lexus LS, построенный на базе концепта LF-ZL, будет приводиться в движение 3,5-литровым твин-турбомотором V6, способным развивать свыше 400 лошадиных сил.

Дополнительно для машины предложат гибридную подключаемую систему PHEV мощностью 450 л.с. с запасом хода до 80 км, а также полностью электрическую силовую установку с дальнобойностью на уровне 500 км и поддержкой быстрой зарядки.

Мировой дебют нового Lexus LS может состояться в ближайшие несколько лет.