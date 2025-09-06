ДомойАвтоновости сегодняНедорогой 7-местный минивэн Toyota с расходом всего 3,4-литра на 100 км расширяет...

Недорогой 7-местный минивэн Toyota с расходом всего 3,4-литра на 100 км расширяет географию продаж

Появившийся в 2021 году бюджетный компактный минивэн Toyota Veloz был ориентирован на рынки Юго-Восточной Азии, но пока продается не на всех из них. В ближайшее время список стран региона, где начнут предлагать эту недорогую и очень экономичную модель, расширится Индонезией.

Габариты актуального Veloz составляют 4475 мм в длину, 1750 мм в ширину и 1700 мм в высоту. Расстояние между осями равно 2750 мм, что делает машину немного крупнее глобального бестселлера Sienta.

Новый Toyota Veloz для Индонезии

Визуально «Велоз» сочетает в себе черты внедорожника и минивэна, представляя внешне что-то вроде кроссвэна. 

С момента запуска этой модели машина стала настоящим хитом на рынках Юго-Восточной Азии. В Индонезии автомобиль собираются предложить с еще более экономичной гибридной силовой установкой HEV, которая будет использовать 1,5-литровый бензиновый мотор, электрический двигатель, а также бесступенчатую электромеханическую коробку передач e-CVT. 

Благодаря такой связке при мощности в 111 лошадиных сил новый Veloz способен расходовать на каждые 100 км пути в среднем всего по 3,4-литра бензина. 

В арсенал семиместной модели Toyota входит система помощи водителю Safety Assist 3.0, обеспечивающая улучшенные функции безопасности. 

Цены на новый Veloz для Индонезии пока не объявлены, но на Филиппинах за такие машины просят от 1 миллиона 277 тысяч рупий или 1,8-миллиона рублей по нынешнему валютному курсу. 

