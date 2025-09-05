Корейский конкурент Toyota RAV4 может удивить дерзким видом

Несмотря на то, что по глобальным продажам Hyundai Tucson пока неспособен всерьез бороться с лидером в сегменте кроссоверов (Toyota RAV4), эта модель корейского автопроизводителя не собирается сдаваться.

Разработка нового поколения популярного «паркетника» подходит к концу, а значит до его премьеры осталось совсем немного времени.

Плановая модернизация обещает внести заметные коррективы как во внешнюю, так и внутреннюю части машины. По крайней мере на это рассчитывают дизайнеры из Южной Кореи.

Рендер нового поколения Hyundai Tucson

Студия «NYMammoth», подготовившая первые неофициальные рендеры свежей генерации Hyundai Tucson, считает, что уже совсем скоро местный конкурент Toyota RAV4 примерит самый агрессивный внешний вид, который был у него за все время существования (машина продается с 2004 года).

Во внешности кроссовера будут прослеживаться одновременно черты спортивного концепта Hyundai N Vision 74, а также нового поколения водородного «паркетника» Nexo.

Рендер нового поколения Hyundai Tucson

Кардинальная переделка экстерьера затронет фары, капот, решетку радиатора, бамперы, боковины кузова, задние фонари и крышку багажника, что сделает облик семейного SUV более дерзким.

Мультимедийная система Hyundai Pleos OS

Большие перемены ждут машину в том числе внутри. В салоне будущего Tucson дебютирует новое оформление передней панели, а также новейшая мультимедийная система Pleos OS с интерфейсом, скопированным с современных смартфонов и интеллектуальным голосовым помощником.

Комплектовать кроссовер, по слухам, собираются исключительно гибридной и подключаемой гибридной системами. В последней дальнобойность на электрической тяге составит около 100 км.

Презентация нового Hyundai Tucson должна состояться ближе к третьему кварталу 2026 года.