Mitsubishi Pajero/Montero нового поколения хочет отобрать корону у Toyota Land Cruiser

Полноценные рамные внедорожники вновь стали популярны, а мировые автопроизводители стремятся как можно быстрее доработать актуальные модели в этом сегменте, а также представить новые или вернуть старые в продажу.

Одной из таких компаний является Mitsubishi, в ускоренном режиме работающая над возрождением легендарного названия Pajero/Montero.

Ожидается, что в новом поколении этот японский вездеход попытается навязать серьезную конкуренцию одному из безоговорочных лидеров этого класса – Toyota Land Cruiser, а также другим популярным моделям вроде Nissan Patrol и Toyota 4Runner.

На днях в интернете появились новые рендеры реформенного Mitsubishi Pajero/Montero, на которых автомобиль примерил совершенно другую внешность в сравнении со всеми предшественниками.

Неофициальный рендер нового поколения Mitsubishi Pajero/Montero

Внедорожник наделили Г-образной оптикой с необычными светодиодными пиксельными дневными ходовыми огнями, расположенными в столбец, а также широкой 4-угольной решеткой радиатора, рельефными дверями и широким пластиковым обвесом на колесных арках.

Техническая часть машины сейчас засекречена, поэтому сказать что-то определенное о моторной линейке возрожденного «Паджеро» пока невозможно.

Зато плюс-минус понятно когда такой автомобиль может появиться в продаже. Ожидается, что внедорожник вернется на рынок уже в 2027 году сразу после официальной премьеры, которая состоится незадолго до его запуска в серийное производство.