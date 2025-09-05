Новый суперкар Lexus на 900 л.с. показался в серийной версии

Три недели назад Lexus представил концептуальный вариант суперкара Sport Concept, который, по слухам, должен лечь в основу серийного автомобиля. Ожидается, что в товарном виде это купе назовут LFR и начнут продавать в 2026 или 2027 году.

Накануне независимый дизайнер «Avarvarii» внимательно рассмотрел шпионские фотографии прототипов этой модели, а также шоу-кара, и подготовил реалистичные рендеры товарного суперкара Lexus.

Показанная машина на спекулятивных изображениях получила острые фары, угловатый кузов, широкий капот с выштамповками и массивным воздухозаборником, бампер с массивными воздуховодами, а также вырезы в кузове для охлаждения тормозов и аэродинамичные выемки сзади, в том числе так называемый «утиный хвост» (встроенный спойлер).

Неофициальный рендер серийного Lexus LFR

Автомобиль на рендерах выкрашен в красный цвет и оснащен колесными дисками с Y-образным рисунком, за которыми скрываются красные тормозные суппорты.

Ожидается, что в основу нового суперкара Lexus LFR ляжет алюминиевое шасси и кузов из стекловолокна. Приводить в движение машину будет 4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами и гибридной системой с возможностью самостоятельной подзарядки.

Характеристики силовой установки пока не подтверждены, но японские СМИ пишут о цифрах около 900 лошадиных сил.

Концепт-кар Lexus Sport Concept

Официальная презентация нового Lexus LFR должна состояться в течение следующего года.