ДомойАвтоновости сегодняНовый суперкар Lexus на 900 л.с. показался в серийной версии

Новый суперкар Lexus на 900 л.с. показался в серийной версии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
lexus lfr supercar looks ready to take a swing at ferraris in unofficial rendering 256920 1

Три недели назад Lexus представил концептуальный вариант суперкара Sport Concept, который, по слухам, должен лечь в основу серийного автомобиля. Ожидается, что в товарном виде это купе назовут LFR и начнут продавать в 2026 или 2027 году. 

Накануне независимый дизайнер «Avarvarii» внимательно рассмотрел шпионские фотографии прототипов этой модели, а также шоу-кара, и подготовил реалистичные рендеры товарного суперкара Lexus.

Показанная машина на спекулятивных изображениях получила острые фары, угловатый кузов, широкий капот с выштамповками и массивным воздухозаборником, бампер с массивными воздуховодами, а также вырезы в кузове для охлаждения тормозов и аэродинамичные выемки сзади, в том числе так называемый «утиный хвост» (встроенный спойлер).

lexus lfr supercar looks ready to take a swing at ferraris in unofficial rendering 5
Неофициальный рендер серийного Lexus LFR

Автомобиль на рендерах выкрашен в красный цвет и оснащен колесными дисками с Y-образным рисунком, за которыми скрываются красные тормозные суппорты.

Ожидается, что в основу нового суперкара Lexus LFR ляжет алюминиевое шасси и кузов из стекловолокна. Приводить в движение машину будет 4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами и гибридной системой с возможностью самостоятельной подзарядки.

Характеристики силовой установки пока не подтверждены, но японские СМИ пишут о цифрах около 900 лошадиных сил.

lexus lfr supercar looks ready to take a swing at ferraris in unofficial rendering 1
Концепт-кар Lexus Sport Concept

Официальная презентация нового Lexus LFR должна состояться в течение следующего года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Avarvarii

Читайте также:

Последние новости:

Mitsubishi Pajero/Montero нового поколения хочет отобрать корону у...

Honda нацеливается на лавры Volvo, собираясь стать самым...

Преемник Honda NSX появится позже, чем все думали,...

Новенький Range Rover сломался в день покупки: коробка...

Легендарные автомобили, которые легко проезжают без поломок 500...

Рестайлинговый компакт Seat Arona примерит новый дизайн и...

Корейский хит в сегменте недорогих кроссоверов поразит покупателей...

Mugen разработал боди-кит для главной спортивной новинки Honda...

Hyundai вот-вот выпустит новое поколение кроссовера дешевле Creta

Suzuki обновила большой минивэн на 7 мест, копирующий...

Внедорожники Lada Niva будут продавать во Вьетнаме за...

Мини-версию Land Rover Defender впервые показали без камуфляжа

Самый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании...

Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Новая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota...

Серьезный дефект в двигателях Honda может привести к...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+