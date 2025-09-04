ДомойАвтоновости сегодняSuzuki обновила большой минивэн на 7 мест, копирующий Toyota

Suzuki обновила большой минивэн на 7 мест, копирующий Toyota

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Появление большого минивэна Suzuki Landy датировано 2007 годом. Первоначально машина была построена на базе Nissan Serena, но в 2022-м году сменила родоначальника на Toyota Noah. А теперь, спустя три года, для этой модели предусмотрели рестайлинг-версию.

Реформенный Landy от Suzuki сохранил тот же стиль, что и оригинальный Toyota Noah, обновленный ранее. Визуальная разница между машинами по-прежнему заключается лишь в логотипе. Для покупателей доступно сразу три цвета кузова: платиновый белый, серый металлик, а также черный. 

Обновленный Suzuki Landy

Внутри однообъемника в качестве базового оборудования появился 10,5-дюймовый экран Display Audio Plus, а также реализован пакет интеллектуальных водительских ассистентов третьего поколения (контроль «слепых» зон, предупреждение о небезопасном выходе из машины, система автоматического торможения, а также многие другие, обеспечивающие комплексную безопасность водителя и пассажиров). 

Продавать модернизированный Suzuki Landy будут с теми же самыми моторами, что и раньше. Сейчас это гибридный 1,8-литровый агрегат, а также 2-литровый бензиновый «атмосферник». Оба доступны в вариантах с передним или полным приводом.

Мощность первого составляет 140 лошадиных сил, а средний расход равен 4,3-литрам бензина на 100 км. Что касается второго, то его показатели выглядят следующим образом: 170 л.с. и 6,6-литров на 100 километров соответственно. 

Продажи в Японии модернизированного начнутся со дня на день. Цены на машины будут начинаться от 3 миллионов 230 тысяч иен или 1,8-миллиона рублей. 

