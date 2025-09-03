Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

ДомойАвтоновости сегодняНовый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2027 mitsubishi outlander phev gets thoroughly refreshed inside out though only in cgi 13 1

Mitsubishi Outlander, который в актуальном поколении продается с 2021 года, метит в рестайлинг. Ходят слухи, что модернизированный японский семейный SUV будет представлен в 2027 году.

Машине обещают не только усовершенствованную гибридную систему, но и новую внешность, которая окажется более агрессивной, чем сейчас.

Недавно в интернет были выложены спекулятивные изображения реформенного Outlander, на которых машина предстала с совершенно новым оформлением передней части кузова. 

2027 mitsubishi outlander phev gets thoroughly refreshed inside out though only in cgi 15 1
Рестайлинговый Mitsubishi Outlander (неофициальный рендер)

Автомобиль приобрел большую решетку радиатора с шестиугольной сеткой, дневные ходовые огни с обеих сторон Т-образной формы, аналогичные тем, что используются новыми моделями XForce и Destinator, а также отдельные блоки в нижней части бампера. 

Все это в совокупности способно сделать внешний облик семейного кроссовера более брутальным.

2027 mitsubishi outlander phev gets thoroughly refreshed inside out though only in cgi 12
Рестайлинговый Mitsubishi Outlander (неофициальный рендер)

Что касается интерьера, зарубежные дизайнеры предполагают, что он будет щеголять двойным экраном, трехспицевым рулевым колесом, а также множеством физических кнопок.

2027 mitsubishi outlander phev gets thoroughly refreshed inside out though only in cgi 17 1
Интерьер рестайлингового Mitsubishi Outlander (неофициальный рендер)

Ранее главный инженер Mitsubishi Кентаро Хонда заявил, что компания занимается разработкой новой гибридной системы.

Помимо нее новому Outlander может оказаться положен вариант PHEV с аккумуляторной технологией следующего поколения, в которой запас хода машины исключительно на электротяге превысит 100 километров, а мощность окажется выше, чем сейчас. За полный привод, как и раньше, будет отвечать система S-AWC.

До премьеры машины остается около двух лет.

Фото:AutoYa

