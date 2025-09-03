Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Mitsubishi Outlander, который в актуальном поколении продается с 2021 года, метит в рестайлинг. Ходят слухи, что модернизированный японский семейный SUV будет представлен в 2027 году.
Машине обещают не только усовершенствованную гибридную систему, но и новую внешность, которая окажется более агрессивной, чем сейчас.
Недавно в интернет были выложены спекулятивные изображения реформенного Outlander, на которых машина предстала с совершенно новым оформлением передней части кузова.
Автомобиль приобрел большую решетку радиатора с шестиугольной сеткой, дневные ходовые огни с обеих сторон Т-образной формы, аналогичные тем, что используются новыми моделями XForce и Destinator, а также отдельные блоки в нижней части бампера.
Все это в совокупности способно сделать внешний облик семейного кроссовера более брутальным.
Что касается интерьера, зарубежные дизайнеры предполагают, что он будет щеголять двойным экраном, трехспицевым рулевым колесом, а также множеством физических кнопок.
Ранее главный инженер Mitsubishi Кентаро Хонда заявил, что компания занимается разработкой новой гибридной системы.
Помимо нее новому Outlander может оказаться положен вариант PHEV с аккумуляторной технологией следующего поколения, в которой запас хода машины исключительно на электротяге превысит 100 километров, а мощность окажется выше, чем сейчас. За полный привод, как и раньше, будет отвечать система S-AWC.
До премьеры машины остается около двух лет.