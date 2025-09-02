Первое в мире современное роторное спорткупе: преемник Mazda RX-7 появится в 2027 году

Японский автопроизводитель Mazda в 2023 году представил на автосалоне в Токио роторный концепт-кар Iconic SP. Уже тогда стало понятно, что у этой модели появится серийный вариант, который, по слухам, окажется преемником легендарного спорткупе RX-7.

Японское инсайдерское агентство «BestCarWeb» накануне выпустило серию тизерных изображений новой Mazda RX-7, сопроводив их ранее неизвестной информацией об этом проекте.

Журналисты из «Страны восходящего солнца» утверждают, что премьера нового спорткупе «Мазды» состоится в 2027 году. Как и концепт-кар Iconic SP, машина будет оснащена роторным мотором и станет единственным современным автомобилем с таким типом двигателя.

Неофициальный рендер нового спорткупе Mazda с роторным двигателем

Внешне автомобиль может повторить многие решения шоу-кара. Машине достанется узкая оптика, покатый аэродинамичный капот, широкая решетка радиатора, выполненная в традиционном стиле Mazda, а также дверные ручки в стойках кузова.

Дополнят общий вид спорткупе задние фонари и большие колесные диски, за которыми расположатся крупные тормозные суппорты красного цвета.

Неофициальный рендер нового спорткупе Mazda с роторным двигателем

Длина автомобиля должна составить 4180 мм, ширина 1850 мм, а высота 1150 мм. Расстояние между осями будет равно 2590 мм.

Точной информации о том, каким образом будет реализована роторная технология в новом спорткупе Mazda, нет, но с большой долей вероятности приводить в движение машину предстоит двигателю, выходная мощность которого составит 370 лошадиных сил.

Роторный двигатель Mazda

Ассистировать мотору будет как 6-скоростная «механика», так и аналогичный по количеству ступеней «автомат». Привод – передний.

Ожидаемая цена преемника Mazda RX-7 составляет от 6 до 7 миллионов иен или 3 миллиона 255 – 3 миллиона 800 тысяч рублей по нынешнему курсу.