Renault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем: дебют в 2028 году

Renault Captur первого поколения (не путать с кроссовером Kaptur, выпускавшимся в России), был показан в далеком 2013 году и с того времени дорос до второй генерации, обновленной совсем недавно. Несмотря на проведенную модернизацию уже идут разговоры о его новом, третьем по счету поколении, которое должно появиться в 2028 году.

На днях французский портал «Automobile-Magazine» собрал об этом проекте все известные подробности, попутно показав, как будет выглядеть реформенный компактный «паркетник» Renault.

Зарубежные журналисты полагают, что Renault Captur 3 будет вдохновлен концепцией Renault Embleme, представленной на автосалоне в Париже осенью 2024 года.

Renault Captur 3 поколения (спекулятивный рендер)

Городской вседорожник получит атлетичные изгибы и выразительную носовую часть кузова, которые будут кардинальным образом разниться с тем, как выглядел этот автомобиль раньше.

Ходят слухи, что в следующей генерации «Каптюру» предстоит оказаться чистым электромобилем. На это намекает отсутствие решетки радиатора на спекулятивных рендерах машины, а также планы французского автопроизводителя по электрификации своего модельного ряда.

Впрочем, не исключено, что в итоге продавать машину будут параллельно как в 100-процентно «батарейной», так и бензиновой модификации с каким-либо электрическим довеском.