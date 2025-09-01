ДомойАвтоновости сегодняRenault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем: дебют в 2028 году

Renault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем: дебют в 2028 году

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия wmremove transformed 1 1

Renault Captur первого поколения (не путать с кроссовером Kaptur, выпускавшимся в России), был показан в далеком 2013 году и с того времени дорос до второй генерации, обновленной совсем недавно. Несмотря на проведенную модернизацию уже идут разговоры о его новом, третьем по счету поколении, которое должно появиться в 2028 году.

На днях французский портал «Automobile-Magazine» собрал об этом проекте все известные подробности, попутно показав, как будет выглядеть реформенный компактный «паркетник» Renault.

Зарубежные журналисты полагают, что Renault Captur 3 будет вдохновлен концепцией Renault Embleme, представленной на автосалоне в Париже осенью 2024 года.

Копия wmremove transformed 2
Renault Captur 3 поколения (спекулятивный рендер)

Городской вседорожник получит атлетичные изгибы и выразительную носовую часть кузова, которые будут кардинальным образом разниться с тем, как выглядел этот автомобиль раньше. 

Ходят слухи, что в следующей генерации «Каптюру» предстоит оказаться чистым электромобилем. На это намекает отсутствие решетки радиатора на спекулятивных рендерах машины, а также планы французского автопроизводителя по электрификации своего модельного ряда.

Впрочем, не исключено, что в итоге продавать машину будут параллельно как в 100-процентно «батарейной», так и бензиновой модификации с каким-либо электрическим довеском. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Automobile-Magazine

Читайте также:

Последние новости:

Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Hyundai Elantra 8 поколения хочет выглядеть как Tesla

Новый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим...

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не...

BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027...

Новые Toyota Supra и Celica удивят мощностью до...

Новый компактный хэтчбек недорогого суббренда Renault угрожает VW...

Появились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе...

Hyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Представлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land...

Худшая машина в мире была создана в стране,...

Популярный маленький вседорожник Toyota получит «растянутую» версию на...

В Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий...

Младший брат Toyota Prius может украсть его лицо...

Nissan выпустит купе, о котором мечтали все фанаты...

Крошечный и дешевый японский минивэн трансформировался в маленькую,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+