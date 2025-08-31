Представлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land Rover

ДомойАвтоновости сегодняПредставлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land Rover



Текст: Михаил Романченко
skafta is a land rover defender based camper that turns wilderness into home 1 1

Кемперы становятся все более популярными во всем мире. Чаще всего в основу таких автодомов ложатся «ходовые» модели Mercedes Sprinter и Ford Transit, но порой речь заходит о полноценных внедорожниках.

Один из таких примеров – новый дом на колесах от британской компании Brown Bird Defenders, которая подготовила хардкорный кемпер, построенный на базе Land Rover Defender.

Машину назвали Skafta и спроектировали на платформе 110-го «Дефендера». Получившийся автодом сочетает в себе внедорожные возможности и практичный, а также комфортный отсек для путешествий и жизни в дороге. 

Дом на колесах Skafta

Особенностями «Скафты» являются ее складной верх, а также кухня из дуба, раскладной диван-кровать, полная электросистема Victron и внешние аксессуары экспедиционного уровня (лебедка, шноркель, прожекторы и тому подобное). 

Установленная на крыше система с откидным верхом Alu-Cab Icarus изготовлена из алюминия и дополнена прочными газовыми амортизаторами, обеспечивая надежную конструкцию в любую погоду. За счет нее внутри Land Rover, переделанного в компактную квартиру на колесах, можно стоять в полный рост. 

skafta is a land rover defender based camper that turns wilderness into home 6 1

Внутренний декор из дерева придает жилому отсеку машины теплую и уютную атмосферу, а латунная фурнитура и медные акценты добавляют ему роскоши. 

Помимо дополнительного внутреннего пространства откидная конструкция на крыше добавляет автодому еще одно спальное место. В опущенном состоянии она образует удобную кровать длиной 2,4-метра и шириной 1,25-метра.

Эта антресольная спальная зона оснащена потолочными светильниками, лампочками для чтения и портами USB/USB-C для зарядки гаджетов. 

Для комфорта в любое время года кемпер Skafta утеплен пенопластом Colotex и монтажной пеной, а также земляной ватой и пароизоляцией. За температурный комфорт внутри отвечает дизельный обогреватель и подъемные вентилируемые окна.

Автономность оборудования в машине реализована за счет литиевой батареи емкостью 230 А/ч, солнечной батареи мощностью 250 Вт и зарядных устройств для аккумуляторов.

Стоимость дома на колесах его разработчики готовы раскрыть только непосредственным заказчикам, а сама она будет во многом зависеть от выбранного клиентом оснащения.

Фото:Brown Bird Defenders

