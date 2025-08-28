Lexus готовит электрокар, который «задавит» Tesla Model 3

ДомойАвтоновости сегодняLexus готовит электрокар, который «задавит» Tesla Model 3

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Японский автопроизводитель Lexus подал заявку на регистрацию товарного знака ZC в Европейское патентное ведомство. Судя по этому индексу, речь идет о серийной версии электрического концепт-кара LF-ZC, представленной на автосалоне в Токио в 2023 году. 

Подтвержденной информации об этом проекте пока нет, но в Японии пишут, что речь идет о полноценном электромобиле, который будет конкурировать с Tesla Model 3, а также станет в модельной линейке компании сменщиком IS.

Концепт-кар Lexus LF-ZC

Представленный два года назад концепт-кар обладал длиной в 4750 мм, шириной в 1880 мм и высотой в 1390 мм. Расстояние между его осями было равно 2890 мм. 

Прототип отличался низким кузовом с обилием резких линий, а также по компоновке повторял модель IS. Внутри шоу-кара была установлена интеллектуальная цифровая комбинация приборов и мультимедийная система на базе «операционки» Arene OS.

Концепт-кар Lexus LF-ZC

К выходу в массовое производство LF-ZC, скорее всего, будет построен на совершенно новой платформе, разработанной специально для «электричек». За счет новой технологии литья под давлением Lexus удастся значительно сократить стоимость и время производства машины. 

Механические сведения о проекте не приводятся, но концепт-кар LF-ZC был оснащен аккумуляторной батареей с высокой плотностью и малым весом. Запас хода машины с ней должен был составлять около 1000 км. 

Когда новый купеобразный седан Lexus поступит в продажу пока неизвестно.

Фото:Lexus

