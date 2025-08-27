Следующий Mitsubishi Outlander выглянул из-под занавесы тайны

Нынешняя итерация популярного кроссовера Mitsubishi Outlander продается еще с 2021 года, обновившись осенью 2024-го. Следующим шагом в развитии этой модели должно стать ее будущее, пятое по счету поколение.

Обрисовать его перспективы по крайней мере с точки зрения внешности на днях взялся цифровой дизайнер «AutoYa», известный многочисленными работами на тему мирового автопрома.

Художник подготовил серию неофициальных рендеров, показывающих потенциальные изменения как в экстерьере нового Outlander, так и в интерьере.

Mitsubishi Outlander нового поколения (неофициальный рендер)

По мнению автора изображений, следующий «Аутлэндер» получит новые фары, срисованные с азиатского кроссовера Destinator, а также пересмотренную решетку радиатора и другой бампер.

Сзади машине могут достаться по-новому оформленные фонари, выполненные в форме бумерангов, и перелицованный бампер вместе с новой крышкой багажника.

Mitsubishi Outlander нового поколения (неофициальный рендер)

Изменения должны продолжиться и внутри машины, где цифровой художник видит сдвоенный экран мультимедийной системы и виртуальной «приборки», а также совершенно новое рулевое колесо.

Интерьер Mitsubishi Outlander нового поколения (неофициальный рендер)

Чего ждать от агрегатной стороны этой модели пока сказать сложно. Ходят слухи, что в новом поколении Outlander избавится от всех неэлектрифицированных двигателей в пользу гибридов («мягких», классических и подключаемых).

Система полного привода S-AWC никуда не денется, как и широкий набор электронных водительских ассистентов.

Премьера реформенного Mitsubishi Outlander может состояться через несколько лет.