Новый Mitsubishi Galant показан в реалистичном виде: потенциальный соперник Toyota Camry

В модельной линейке Mitsubishi седан Galant появился очень давно – в конце 60-х прошлого столетия. Среднеразмерная 4-дверка пробыла в ней вплоть до 2012 года и преемника для нее предусмотрено не было даже несмотря на былую популярность.

Возрождать «Галант», разумеется, когда классические седаны теряют популярность, а их покупателей забирают себе машины сегмента SUV, никто не будет. Но это не значит, что вопрос закрыт даже для фантазий.

Новый Mitsubishi Galant (спекулятивный рендер)

Студия дизайна «Q Cars» представила собственное видение проекта воскрешенного Mitsubishi Galant. В своей работе художники опирались на экстерьерные решения последних новых моделей компании, в частности кроссовера Destinator.

На выложенных в Сеть рендерах новый «Галант» примерил бумерангообразные фары, которые ранее появились в SUV-моделях Mitsubishi XForce и Destinator.

Помимо них машине досталась необычным образом оформленная фронтальная часть кузова с массивным неокрашенным кластером, который включил в себя решетку радиатора и крупный воздухозаборник.

Боковины концепт-арта нового Galant примерили новомодные потайные дверные ручки, а корма получила Г-образные фонари, соединенные тонкой светодиодной полосой.

Если бы эта модель Mitsubishi действительно могла вернуться в строй, то с большой долей вероятности потеснила бы Toyota Camry.

В распоряжении «Митсу» сейчас имеется 2,4-литровый плагин-гибридный мотор на 248 лошадиных сил и 480 Нм, работающий с полным приводом S-AWC и батареей на 20 кВт/ч, который бы отлично подошел этому седану.