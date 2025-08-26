Новый Mitsubishi Galant показан в реалистичном виде: потенциальный соперник Toyota Camry

В модельной линейке Mitsubishi седан Galant появился очень давно – в конце 60-х прошлого столетия. Среднеразмерная 4-дверка пробыла в ней вплоть до 2012 года и преемника для нее предусмотрено не было даже несмотря на былую популярность.
Возрождать «Галант», разумеется, когда классические седаны теряют популярность, а их покупателей забирают себе машины сегмента SUV, никто не будет. Но это не значит, что вопрос закрыт даже для фантазий.
Студия дизайна «Q Cars» представила собственное видение проекта воскрешенного Mitsubishi Galant. В своей работе художники опирались на экстерьерные решения последних новых моделей компании, в частности кроссовера Destinator.
На выложенных в Сеть рендерах новый «Галант» примерил бумерангообразные фары, которые ранее появились в SUV-моделях Mitsubishi XForce и Destinator.
Помимо них машине досталась необычным образом оформленная фронтальная часть кузова с массивным неокрашенным кластером, который включил в себя решетку радиатора и крупный воздухозаборник.
Боковины концепт-арта нового Galant примерили новомодные потайные дверные ручки, а корма получила Г-образные фонари, соединенные тонкой светодиодной полосой.
Если бы эта модель Mitsubishi действительно могла вернуться в строй, то с большой долей вероятности потеснила бы Toyota Camry.
В распоряжении «Митсу» сейчас имеется 2,4-литровый плагин-гибридный мотор на 248 лошадиных сил и 480 Нм, работающий с полным приводом S-AWC и батареей на 20 кВт/ч, который бы отлично подошел этому седану.