ДомойАвтоновости сегодняПрактичный пикап Toyota, который подойдет огородникам, раскрыл о себе все секреты

Практичный пикап Toyota, который подойдет огородникам, раскрыл о себе все секреты

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 08 autonetmagz toyota hilux spypix spy photos 1 1

В интернет продолжают утекать фотографии и подробности о новом поколении популярного пикапа Toyota Hilux. Автомобиль готовится к официальной премьере, которая запланирована на конец этого года, а также к старту продаж, намеченному на начало 2026 года.

Недавно в сети вновь появились шпионские фотографии с тестов новых Hilux в Таиланде, где будет осуществляться выпуск таких автомобилей. В объективы попал вариант пикапа с одинарной кабиной, который выделяется более объемным грузовым пространством.

На сделанных фотографиях хорошо видно, что машина переживет заметную модернизацию передней и задней частей кузова, обзаведясь другими фарами и фонарями, решеткой радиатора, капотом и бамперами.

autonetmagz toyota hilux spypix spy photos 3
Тестовый прототип Toyota Hilux нового поколения с одинарной кабиной

Как будет выглядеть интерьер этой модели уже также плюс-минус известно из патентных изображений. В салоне может дебютировать новая передняя панель и центральная консоль с 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы.

Копия toyota hilux patent sketch 2 1
Патентное изображение интерьера Toyota Hilux нового поколения

Общая конструкция внутреннего убранства следующего Hilux изменится за счет другого селектора трансмиссии, блока управления климат-контролем и центрального тоннеля с электронным стояночным тормозом.

Инсайдеры полагают, что новый Toyota Hilux останется на платформе IMV образца 2004 года, хотя изначально ходили слухи о современной «тележке» TNGA-F.

Копия toyota hilux patent sketch 1 1
Патентное изображение Toyota Hilux нового поколения

Вместе со старой архитектурой машина может задействовать существующие силовые агрегаты, в том числе 2,4- и 2,8-литровый турбодизельные моторы, а также 2,7-литровый бензиновый ДВС. Впрочем, почти наверняка каждый из них получит в новой модели довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новый Nissan Pathfinder может получить лестничную раму для...

Хэтчбек Sandero Stepway просится в рестайлинг: первые изображения

Аналог Mini Cooper из Китая стоит в 10...

Новый маленький и динамичный хэтчбек Toyota уже не...

Новый кроссовер Dacia, всплывший в Сети, оказался рестайлинговым...

Универсал повышенной проходимости Audi A5 Allroad показал себя...

Новый кроссовер Renault «не для всех» подловили в...

Новое поколение популярного хэтчбека Toyota Corolla показалось в...

Классический спортивный автомобиль Toyota вернется после 20-летнего перерыва:...

Простой, дешевый и надежный седан Honda может обрести...

Первый внедорожник McLaren будет полностью электрическим

Mercedes-Benz E-Class из под такси проехал 2 млн...

Новый внедорожный пикап Hyundai на базе General Motors...

Седан Hyundai круче Solaris получит в новом поколении...

Новый рамный внедорожник Nissan на замену Toyota Prado:...

Минивэн Toyota Sienta стал модульной микро-комнатой на колесах

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+