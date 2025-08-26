Практичный пикап Toyota, который подойдет огородникам, раскрыл о себе все секреты

В интернет продолжают утекать фотографии и подробности о новом поколении популярного пикапа Toyota Hilux. Автомобиль готовится к официальной премьере, которая запланирована на конец этого года, а также к старту продаж, намеченному на начало 2026 года.

Недавно в сети вновь появились шпионские фотографии с тестов новых Hilux в Таиланде, где будет осуществляться выпуск таких автомобилей. В объективы попал вариант пикапа с одинарной кабиной, который выделяется более объемным грузовым пространством.

На сделанных фотографиях хорошо видно, что машина переживет заметную модернизацию передней и задней частей кузова, обзаведясь другими фарами и фонарями, решеткой радиатора, капотом и бамперами.

Тестовый прототип Toyota Hilux нового поколения с одинарной кабиной

Как будет выглядеть интерьер этой модели уже также плюс-минус известно из патентных изображений. В салоне может дебютировать новая передняя панель и центральная консоль с 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы.

Патентное изображение интерьера Toyota Hilux нового поколения

Общая конструкция внутреннего убранства следующего Hilux изменится за счет другого селектора трансмиссии, блока управления климат-контролем и центрального тоннеля с электронным стояночным тормозом.

Инсайдеры полагают, что новый Toyota Hilux останется на платформе IMV образца 2004 года, хотя изначально ходили слухи о современной «тележке» TNGA-F.

Патентное изображение Toyota Hilux нового поколения

Вместе со старой архитектурой машина может задействовать существующие силовые агрегаты, в том числе 2,4- и 2,8-литровый турбодизельные моторы, а также 2,7-литровый бензиновый ДВС. Впрочем, почти наверняка каждый из них получит в новой модели довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора.