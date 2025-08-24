Mercedes-Benz E-Class из под такси проехал 2 млн км, но финская налоговая в это не верит

Некоторые автомобили Mercedes-Benz из прошлого известны своей невероятной надежностью. Очередной такой пример нашелся в Европе, где один из экземпляров седана E-Class проехал более 2 миллионов 200 тысяч км после многолетней службы в такси в Германии. Сейчас машина находится в Финляндии и по-прежнему остается в исправном состоянии.

Актуальным владельцем автомобиля является 36-летний бизнесмен Вилле Ряйсянен, специализирующийся на продаже подержанных машин «Мерседес». По его словам, седан Mercedes E-Class 2002 года был импортирован в Финляндию в 2018 году.

Mercedes-Benz E-Class 2002 года с пробегом 2,2 млн км и его владелец

До 2016 года автомобиль трудился в такси в Германии, где успел накатать невероятный пробег – 2,2 миллиона километров, который стал для нее роковым.

Дело в том, что при попытке поставить этот «Мерседес» на учет налоговая служба Финляндии не поверила его наезженному километражу. Чиновники посчитали, что одометр автомобиля неисправен и выдали заключение, что реальный пробег машины не мог превысить даже 180 тысяч км. И на то были причины.

Автомобиль выкрашен в оригинальный цвет слоновой кости и находится в хорошем состоянии. По словам его нынешнего владельца, машина прошла через множество ремонтных работ и подверглась замене трансмиссии, кондиционера и форсунок, но ее двигатель до сих пор остается родным.

По словам обладателя этого Mercedes, налоговый инспектор оштрафовал его на 1000 евро за скрутку пробега не поверив даже документам по техобслуживанию, которые подтверждали километраж в 2,2 миллиона километров. В итоге при регистрации машины был указан пробег в 186 тысяч км.

Одометр машины действительно скручивался дважды, поскольку застревал на отметке в 999 тысяч 999 км.

В распоряжении этого жителя Финляндии есть еще один Mercedes из таксопарка, который накатал 1,2 миллиона км. Этот универсал сейчас используется его женой в качестве служебной машины, пишет издание «Ilta-Sanomat».