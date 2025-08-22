Renault удивит соперником Hyundai Palisade с китайскими корнями

Renault и Geely, уже имеющие опыт работы друг с другом в проекте Renault Grand Koleos (клон Geely Monjaro), собираются выпустить еще один автомобиль для южнокорейского рынка.

Причем на этот раз это будет крупный кроссовер, которому предрекают участь конкурента местного бестселлера Hyundai Palisade, недавно перешедшего во 2 поколение.

Проект носит название Aurora 2 и недавно был продемонстрирован корейской дизайн-студии «KKStudio».

Новый кроссовер Renault Aurora 2 (неофициальный рендер)

На изображениях, основанных на фотографиях шпионских прототипов новой модели, можно заметить необычные фары, решетку радиатора, напоминающую по дизайну ту, что используется в Grand Koleos, а также выштамповки на арках и дверях, придающие профилю автомобиля динамичный вид.

Aurora 2 (серийное название машины будет другим) должна стать второй моделью в рамках проекта Renault и Geely в Южной Корее. Как будет участвовать в нем китайская сторона пока неизвестно.

Прототип кроссовера Renault Aurora 2

Корейские СМИ пишут, что под капотом нового французско-китайского кроссовера может расположиться гибридная система E-Tech на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора. Аналогичная силовая установка используется в Renault Grand Koleos.

Официальная премьера нового вседорожника «Рено» может состояться уже в начале 2026 года.