Новый кроссовер Suzuki, который положит на лопатки Renault Duster, появится в ближайшие дни

Японский автопроизводитель Suzuki намерен выпустить еще одну бюджетную модель в сегменте SUV, сборкой которой займется совместный завод компании с автопроизводителем Maruti в Индии.

Неназванный «паркетник» должен стать основным конкурентом моделей Renault Duster и Hyundai Creta и дебютировать в ближайшие несколько дней. В преддверии премьеры о машине раскрылись очередные ранее неизвестные подробности.

Официальные продажи новинки Suzuki начнутся 3 сентября. Первым рынком для нее станет Индия. Ожидается, что машина будет похожа по дизайну на модели Grand Vitara и Fronx, но отличится от них более крупными габаритами.

Suzuki Grand Vitara

Автомобиль собираются продавать как в переднеприводной, так и полноприводной модификации, а также заимствовать для него отдельные функции с популярной модели Grand Vitara.

Так, к примеру, в арсенал новинки Suzuki могут войти мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой беспроводных интерфейсов Android Auto и Apple Car Play, амбиентная подсветка салона, 7-дюймовая цифровая комбинация приборов, камера кругового обзора, задние вентиляционные отверстия, круиз-контроль, датчики парковки сзади и многое другое.

Интерьер Suzuki Grand Vitara

Что касается двигателей, то их на выбор будет сразу три. По слухам, в список моторов машины войдет 1,5-литровый бензиновый ДВС K15C мощностью 103 лошадиные силы.

Помимо него новый кроссовер Suzuki предложат с полуторалитровой бензиновой «тройкой» (92 л.с.), работающей в паре с электромотором (79 л.c./141 Нм). Такой тандем обеспечивает суммарную отдачу в 115 лошадиных сил и стыкуется с вариатором e-CVT.

Последним моторным вариантом новой модели «Сузуки» должна стать полностью газовая версия (CNG), баллон для которой разместится не в багажнике, а под днищем автомобиля.

Дебютировать новый кроссовер Suzuki может до конца августа.