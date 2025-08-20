ДомойАвтоновости сегодняНовый Chevrolet Onix сделают из бюджетного хэтчбека Hyundai

Новый Chevrolet Onix сделают из бюджетного хэтчбека Hyundai

Текст: Ростислав Архипов
Недорогой хэтчбек Chevrolet Onix нового поколения будет разработан на той же платформе, что и бюджетная модель Hyundai HB20. Об этом пишут латиноамериканские автомобильные СМИ, называя проект одним из результатов партнерства американского и южнокорейского автопроизводителей. 

По данным инсайдеров, следующая генерация Chevrolet Onix может повторить своего соплатформенника в деталях, отличившись лишь незначительными изменениями в экстерьере.

Длина 5-дверки должна составить около 4,1-метра, а расстояние между осями оказаться равно 2,6-метрам. Объем багажника новинки «Шевроле» достигнет 330 литров. 

Снимок экрана 2025 08 20 в 11.27.37
Неофициальный рендер нового Chevrolet Onix

Как будет выглядеть новинка американского автопроизводителя пока неизвестно, но ходят слухи, что она унаследует некоторые ключевые дизайн-особенности бюджетной 5-дверки Hyundai HB20.

Ранее независимый дизайнер Клебер Сильва из студии «KDesignAG» показал первые рендеры нового Chevrolet Onix (изображение выше), на которых «американец» практически неотличим от корейского собрата. 

Спереди машина выделяется клиновидными фарами, соединенными между собой непрерывной светодиодной полосой, а также удлиненным капотом, рельефным бампером и лаконичной решеткой радиатора.

D A6SFo9vH5w9bmVjwZIQsOLdsCh9j4e 1
Интерьер актуального Hyundai HB20

Детали интерьера новинка Chevrolet должна унаследовать у Hyundai HB20. То же самое произойдет и с линейкой двигателей. 

В новом «Ониксе» компания «Шевроле» может предложить корейский 1-литровый атмосферный двигатель Flex-Fuel, который будет положен базовым комплектациям машины, а также литровый турбомотор Flex-Fuel для «топовых» модификаций модели.

GhpblF aEAEtinh
Двигатель Hyundai Flex Fuel Smartstream G

Первый вариант будет отличаться работой исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а второй с шестискоростным «автоматом». 

Кроме того, можно ожидать электрифицированных исполнений, в том числе «мягкого» или подзаряжаемого гибрида. 

Ожидается, что новое поколение Chevrolet Onix дебютирует в 2028 году, но его брат-близнец Hyundai HB20 появится гораздо раньше – уже в следующему году.

Фото:Kleber Silva/KDesignAG

