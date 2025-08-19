Новый кроссовер Renault Aurora 2 обещает сразиться за покупателей с Hyundai Palisade

Renault и Geely с недавнего времени являются партнерами в Южной Корее и уже имеют одну бейдж-инжиниринговую модель – Grand Koleos, построенную на платформе китайского «паркетника» Monjaro.

Вскоре это сотрудничество будет расширено еще одной моделью, в которой Renault хочет воплотить экстремальный дизайн, а Geely свои технические наработки.

Проект носит название Aurora 2 и сейчас находится в стадии дорожных испытаний. YouTube-канал «NYMammoth» на днях выложил свои предположения на тему внешности этой модели. В основу изображения серийного варианта кроссовера Aurora 2 легли его шпионские фотографии и официальный тизер.

Ожидается, что размеры машины окажутся чуть крупнее, чем в случае с родственным Renault Grand Koleos. Автомобиль получит наклонную к задней части линию крыши, напоминающую ту, что используют купеобразные модели.

Кроме того, дизайнерами будет создан так называемый ее «парящий» эффект благодаря выкрасу задних стоек в черный цвет.

Другими особенностями дизайна новой модели Renault, продавать которую собираются только в Южной Корее, станут узкие фары, рельефные бамперы, а также глянцевый пластиковый обвес по периметру кузова.

Журналисты уверены, что приводить в движение новинку французской марки будет гибридная система E-Tech на базе полуторалитрового бензинового ДВС, которую использует родственный Grand Koleos.

В продажу новое кросс-купе «Рено» поступит в первой половине 2026 года. В качестве главного конкурента этой модели называют местный полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade.