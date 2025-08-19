Новый Mercedes-Benz GLC навяжет борьбу электрическим Porsche Macan и BMW iX3

Компания Mercedes-Benz готовится к дебюту нового электрического вседорожника средних размеров GLC. Премьера машины запланирована на начало сентября, а пока штутгартский автопроизводитель дразнит фанатов марки тизерами этой модели.

Этими изображениями воспользовался независимый дизайнер, известный в Сети как «lars_o_saeltzer». Цифровой художник подготовил рендеры нового электрического Mercedes GLC без какой-либо маскировки и в нескольких ракурсах.

Рендер нового Mercedes-Benz GLC в электрической версии

Решетка радиатора машины оказалась практически идентична к оригинальному GLC, работающему на бензине. Вокруг нее появилось широкое хромированное обрамление, а внутри расположилось три ряда горизонтальных ламелей, наполненных пиксельной графикой.

Фары кроссовера приобрели традиционные светодиодные дневные ходовые огни, выполненные в виде трехконечных звезд, а бампер спортивную форму.

Что касается боковин и кормы, то в дверях машины расположились потайные ручки, а сзади узкие горизонтальные фонари.

Рендер нового Mercedes-Benz GLC в электрической версии

Электрический GLC не будет связан технически с одноименным кроссовером компании, который работает на традиционном топливе.

С большой долей вероятности машине окажется положена тяговая батарея на 94,5 кВт/ч и два электромотора (один спереди, а второй сзади). Выходная мощность системы достигнет 483 лошадиных сил, а на зарядку от 10 до 80% будет уходить примерно 18 минут.

Максимальный запас хода нового электрического кроссовера Mercedes-Benz составит около 750 км.

С выходом в продажу, который запланирован на конец 2025 – начало 2026 года, новинка из Штутгарта бросит вызов таким моделям как Porsche Macan Electric и BMW iX3.