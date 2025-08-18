Главная новинка Mitsubishi следующего года показалась в неожиданном виде

Первый Mitsubishi Pajero появился в 1982 году и представлял собой автомобиль повышенной проходимости с трехдверным кузовом, установленным на прочной лестничной раме. Впоследствии внедорожник разжился массовой версией и пятидверным вариантом.

Автомобиль стал одним из самых знаковых в линейке компании, но в 2021 году был снят с конвейера. Преемника для него предусмотрено не было. Однако спустя четыре года Mitsubishi выложила официальный тизер некоего внедорожника, который по своему формату очень похож на легендарную модель японского автопроизводителя.

Официальный тизер нового Mitsubishi Pajero

Независимый художник из Японии «okki_TokiDeza» выпустил серию собственных рендерных изображений, которые должны показать как будет выглядеть новый Pajero с возвращением на рынок.

Автор картинок уверен, что машине достанется то же самое оформление передней части кузова, что и в случае с недавно дебютировавшим в странах Юго-Восточной Азии кроссовером Destinator.

Неофициальный рендер нового Mitsubishi Pajero

Автомобиль на рендерах приобрел замысловатую оптику в рамках усовершенствованной концепции Dynamic Shield, а также высокий дорожный просвет, оквадраченный кузов и приподнятые передние стойки, которые в совокупности по стилю напоминают Land Cruiser 300 и Nissan Patrol.

О техническом наполнении такого внедорожника пока ничего неизвестно, но ранние слухи говорили о том, что Mitsubishi может сделать машину гибридом.

Презентация возрожденного «Паджеро» должна состояться до конца следующего года, а продажи начаться в 2027-м.