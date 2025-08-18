Пять самых дорогих SUV в мире

Кроссоверы и внедорожники – одни из самых популярных автомобилей в мире. Это заставляет ведущих автопроизводителей в люксовых сегментах активно работать в этом направлении даже когда они никогда не выпускали такие машины.

Портал «Rob Repport» раскрыл очень дорогие кроссоверы и внедорожники, которые сегодня можно приобрести обычному покупателю по всей планете. А наша редакция выделила из этого широкого ТОП-а пять самых недоступных SUV-моделей.

Lamborghini Urus SE

Кроссовер от легендарного итальянского автопроизводителя, который специализируется на суперкарах.

Машина появилась в 2017 году и удивила всех не только своей мощностью в 789 лошадиных сил и разгоном от 0 до 100 км/ч всего за 3,3-секунды, но и ценой в 262 тысячи 630 долларов (более 21 миллиона рублей).

Aston Martin DBX S

Лучший британский вседорожник с высоким уровнем производительности. Модель, представленная в 2020 году, выглядит как удлиненная версия спорткара DBX, но в отличие от него умещает внутри пятерых.

В «топовой» версии автомобиль комплектуется 4-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом, развивающим свыше 700 лошадиных сил.

На разгон с места до 100 км/ч уходит всего 3,3-секунды. Но за все надо платить. Стоимость таких машин составляет 300 тысяч долларов или 24 миллиона рублей.

Bentley Bentayga Mulliner (Long-версия)

Построенный на платформе Audi Q8, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus кроссовер создан, чтобы впечатлять своей изысканностью, особенно в 7-местном исполнении.

Но гибридные V6 и V8 обеспечивают ему в том числе достойный уровень динамики, который обойдется покупателю в 339 тысяч 850 долларов (более 27 миллионов рублей).

Ferrari Purosangue

Один из самых ярких и красивых кроссоверов на планете, названный в честь итальянской породы лошадей, выглядит как увеличенная версия снятого с производства купе Roma.

Сердцем этого высокого «жеребца» выступает 6,5-литровый атмосферный V12, развивающий 715 лошадиных сил, который способен разгонять машину от 0 до 100 км/ч за 3,3-секунды.

Но заработать на этот автомобиль так же быстро, как она едет, будет непросто, ведь за новые Ferrari Purosangue сейчас просят 433 тысячи 680 долларов (почти 35 миллионов рублей).

Rolls-Royce Black Badge Cullinan

Самый дорогой SUV в мире относится к выдающемуся производителю машин класса люкс – Rolls-Royce. Автомобиль заимствует ряд дизайнерских решений у Phantom 8 поколения и является второй по величине моделью в гамме компании.

За счет своего 6,75-литрового мотора V12 кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,5-секунды и стоит ни много ни мало 472 тысячи 750 долларов (38 миллионов рублей).