Идеальный внедорожник Toyota для фермеров близок к новому поколению

Самый известный и популярный пикап Toyota во всем мире готовится к одной из наиболее серьезных в своей истории модернизаций. Новое поколение модели, которую очень ценят фермеры и фанаты практичности, должны представить в сентябре этого года в Таиланде.

На днях в интернете появились очередные неофициальные рендеры нового Hilux. И, если верить им, автомобиль обзаведется немного другим дизайном в сравнении с нынешним пикапом. Кроме того, ему может достаться салон, похожий на свежий RAV4, а также гибридная силовая установка.

Toyota Hilux нового поколения (неофициальный рендер)

По слухам, компоновка салона нового Toyota Hilux окажется аналогичной интерьеру родственного RAV4, недавно пережившего смену генерации.

Внутри утилитарной японской модели расположится 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и 12,9-дюймовый центральный экран управления мультимедийной системой с поддержкой бортовой программной платформы Toyota Arene.

Интерьер Toyota RAV4 2025

Мощностные характеристики нового «Хайлакса» сейчас скрыты за занавесом тайны, но японские инсайдерские СМИ полагают, что основными вариантами двигателей для этой модели станут 2,4-литровый и 2,8-литровый дизельные моторы.

Последнему может оказаться положена 48-вольтовый гибридный довесок, благодаря которому средний расход топлива машины удастся снизить с нынешних 8,5 до 7,1-литра на 100 км.

Патентное изображение нового Toyota Hilux

Автомобиль будет оснащен системой подключаемого полного привода Part-Time и блокировкой дифференциала, а также предустановленными режимами выбора движения по пересеченной местности.

В перспективе для пикапа предусмотрят подключаемую гибридную силовую установку (PHEV), но пока непонятно какой двигатель ляжет в ее основу – бензиновый или дизельный.