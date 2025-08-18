ДомойАвтоновости сегодняИдеальный внедорожник Toyota для фермеров близок к новому поколению

Идеальный внедорожник Toyota для фермеров близок к новому поколению

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия Toyota Hilux 2025 Front Rendering 1

Самый известный и популярный пикап Toyota во всем мире готовится к одной из наиболее серьезных в своей истории модернизаций. Новое поколение модели, которую очень ценят фермеры и фанаты практичности, должны представить в сентябре этого года в Таиланде. 

На днях в интернете появились очередные неофициальные рендеры нового Hilux. И, если верить им, автомобиль обзаведется немного другим дизайном в сравнении с нынешним пикапом. Кроме того, ему может достаться салон, похожий на свежий RAV4, а также гибридная силовая установка.

Копия TOYOTA HILUX TRAVO 1
Toyota Hilux нового поколения (неофициальный рендер)

По слухам, компоновка салона нового Toyota Hilux окажется аналогичной интерьеру родственного RAV4, недавно пережившего смену генерации. 

Внутри утилитарной японской модели расположится 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и 12,9-дюймовый центральный экран управления мультимедийной системой с поддержкой бортовой программной платформы Toyota Arene.

250818 29237 65 U9i5b 2
Интерьер Toyota RAV4 2025

Мощностные характеристики нового «Хайлакса» сейчас скрыты за занавесом тайны, но японские инсайдерские СМИ полагают, что основными вариантами двигателей для этой модели станут 2,4-литровый и 2,8-литровый дизельные моторы.

Последнему может оказаться положена 48-вольтовый гибридный довесок, благодаря которому средний расход топлива машины удастся снизить с нынешних 8,5 до 7,1-литра на 100 км.

250818 29237 66 9Yfpk 1
Патентное изображение нового Toyota Hilux

Автомобиль будет оснащен системой подключаемого полного привода Part-Time и блокировкой дифференциала, а также предустановленными режимами выбора движения по пересеченной местности. 

В перспективе для пикапа предусмотрят подключаемую гибридную силовую установку (PHEV), но пока непонятно какой двигатель ляжет в ее основу – бензиновый или дизельный. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Headlightmag, Toyota, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Главная новинка Mitsubishi следующего года показалась в неожиданном...

Пять самых дорогих SUV в мире

Представлен смелый концепт-арт следующего поколения хита Toyota Corolla

Новый компакт-кроссовер Suzuki дешевле Renault Duster и Hyundai...

Новый минивэн Lada на замену Largus удивит дизайном...

Релиз нового суперкупе от Toyota может быть отложен...

Внедорожная версия пикапа Mitsubishi L200: каким будет новый...

Король семейных автомобилей из Кореи обновился и вышел...

Новый недорогой минивэн Dacia Sandman на базе Trafic:...

Новый внедорожник MG «на раме» обещает отправить в...

Новый Nissan Cube появится уже совсем скоро: новый...

Honda собирается возродить уникальный 6-местный двухрядный минивэн FR-V

В Германии продают аскетичный кемпер на базе «УАЗ...

В России начали продавать самый безотказный пикап на...

Хэтчбек Toyota с мизерным расходом топлива изменится уже...

Двигатели в Honda не «ходят» без проблем даже...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+