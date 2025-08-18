Идеальный внедорожник Toyota для фермеров близок к новому поколению

Самый известный и популярный пикап Toyota во всем мире готовится к одной из наиболее серьезных в своей истории модернизаций. Новое поколение модели, которую очень ценят фермеры и фанаты практичности, должны представить в сентябре этого года в Таиланде.
На днях в интернете появились очередные неофициальные рендеры нового Hilux. И, если верить им, автомобиль обзаведется немного другим дизайном в сравнении с нынешним пикапом. Кроме того, ему может достаться салон, похожий на свежий RAV4, а также гибридная силовая установка.
По слухам, компоновка салона нового Toyota Hilux окажется аналогичной интерьеру родственного RAV4, недавно пережившего смену генерации.
Внутри утилитарной японской модели расположится 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и 12,9-дюймовый центральный экран управления мультимедийной системой с поддержкой бортовой программной платформы Toyota Arene.
Мощностные характеристики нового «Хайлакса» сейчас скрыты за занавесом тайны, но японские инсайдерские СМИ полагают, что основными вариантами двигателей для этой модели станут 2,4-литровый и 2,8-литровый дизельные моторы.
Последнему может оказаться положена 48-вольтовый гибридный довесок, благодаря которому средний расход топлива машины удастся снизить с нынешних 8,5 до 7,1-литра на 100 км.
Автомобиль будет оснащен системой подключаемого полного привода Part-Time и блокировкой дифференциала, а также предустановленными режимами выбора движения по пересеченной местности.
В перспективе для пикапа предусмотрят подключаемую гибридную силовую установку (PHEV), но пока непонятно какой двигатель ляжет в ее основу – бензиновый или дизельный.