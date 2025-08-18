ДомойАвтоновости сегодняНовый компакт-кроссовер Suzuki дешевле Renault Duster и Hyundai Creta: до премьеры осталось...

Новый компакт-кроссовер Suzuki дешевле Renault Duster и Hyundai Creta: до премьеры осталось совсем немного

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 08 18 в 15.54.55

Suzuki постепенно расширяет линейку собственных компакт-кроссоверов. Сначала в ней появился «паркетник» Fronx, а затем в гамму моделей этого класса вошел вседорожник Grand Vitara. Следующий шаг для японского автопроизводителя – запуск еще одного компактного SUV, который обещает оказаться дешевле бестселлера Renault Duster.

До официальной премьеры этой пока неназванной модели остается еще 15 дней, но часть подробностей о проекте уже известны. 

Инсайдеры пишут, что новый кроссовер Suzuki может оказаться немного длиннее родственной Grand Vitara и получить более объемный багажник. В линейке моделей компании машине предстоит расположиться между «паркетниками» Brezza и Grand Vitara. 

Копия suzuki grand vitara 2023 side view 206420
Suzuki Grand Vitara

Внешне новинка имеет шансы оказаться близкой к Grand Vitara, обзаведясь похожим оформлением передней части кузова и кормы.

Под капотом автомобиля ожидают появления 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 103 лошадиные силы, а также гибридной силовой установки на базе этого же ДВС и мотора, работающего на природном газе.

Последний получит газовый баллон, который будет располагаться не в багажнике, как обычно, а под днищем машины.

Ar Am Maruti Grand Vitara Hybrid rame Engine new alloy wheel UPDATED 2025 v1 mob
Гибридная силовая установка Suzuki

В арсенал автомобиля должны войти электропривод багажной двери, которого нет у конкурентов Hyundai Creta и Renault Duster, а также передовая аудиосистема Dolby Atmos, электронные водительские ассистенты второго уровня и система полного привода. 

Сколько будет стоить новинка Suzuki пока неизвестно, но зарубежные журналисты пишут, что базовая версия этой модели будет оценена в Индии примерно в 900 тысяч – 1 миллион рупий (830 – 920 тысяч рублей). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Suzuki

Читайте также:

Последние новости:

Новый минивэн Lada на замену Largus удивит дизайном...

Релиз нового суперкупе от Toyota может быть отложен...

Внедорожная версия пикапа Mitsubishi L200: каким будет новый...

Король семейных автомобилей из Кореи обновился и вышел...

Новый недорогой минивэн Dacia Sandman на базе Trafic:...

Новый внедорожник MG «на раме» обещает отправить в...

Новый Nissan Cube появится уже совсем скоро: новый...

Honda собирается возродить уникальный 6-местный двухрядный минивэн FR-V

В Германии продают аскетичный кемпер на базе «УАЗ...

В России начали продавать самый безотказный пикап на...

Хэтчбек Toyota с мизерным расходом топлива изменится уже...

Двигатели в Honda не «ходят» без проблем даже...

«Гелендваген» показали в крутом тюнинге от Keyvany

Citroen обновил свой самый маленький и дешевый автомобиль

В интернет выложили изображения несуществующего купе-кроссовера Mercedes-Benz GLF

Немцы превратили хитовую модель Toyota в зверя бездорожья

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+