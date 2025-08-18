Новый компакт-кроссовер Suzuki дешевле Renault Duster и Hyundai Creta: до премьеры осталось совсем немного

Suzuki постепенно расширяет линейку собственных компакт-кроссоверов. Сначала в ней появился «паркетник» Fronx, а затем в гамму моделей этого класса вошел вседорожник Grand Vitara. Следующий шаг для японского автопроизводителя – запуск еще одного компактного SUV, который обещает оказаться дешевле бестселлера Renault Duster.

До официальной премьеры этой пока неназванной модели остается еще 15 дней, но часть подробностей о проекте уже известны.

Инсайдеры пишут, что новый кроссовер Suzuki может оказаться немного длиннее родственной Grand Vitara и получить более объемный багажник. В линейке моделей компании машине предстоит расположиться между «паркетниками» Brezza и Grand Vitara.

Suzuki Grand Vitara

Внешне новинка имеет шансы оказаться близкой к Grand Vitara, обзаведясь похожим оформлением передней части кузова и кормы.

Под капотом автомобиля ожидают появления 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 103 лошадиные силы, а также гибридной силовой установки на базе этого же ДВС и мотора, работающего на природном газе.

Последний получит газовый баллон, который будет располагаться не в багажнике, как обычно, а под днищем машины.

Гибридная силовая установка Suzuki

В арсенал автомобиля должны войти электропривод багажной двери, которого нет у конкурентов Hyundai Creta и Renault Duster, а также передовая аудиосистема Dolby Atmos, электронные водительские ассистенты второго уровня и система полного привода.

Сколько будет стоить новинка Suzuki пока неизвестно, но зарубежные журналисты пишут, что базовая версия этой модели будет оценена в Индии примерно в 900 тысяч – 1 миллион рупий (830 – 920 тысяч рублей).