Внедорожная версия пикапа Mitsubishi L200: каким будет новый Pajero Sport

Текст: Михаил Романченко
Mitsubishi готовится к премьере нового поколения популярного внедорожника Pajero Sport, который обещает стать внедорожной модификацией актуальной версии пикапа L200/Triton. 

Среднеразмерный вездеход появился в модельном ряду «Митсубиши «в 1996 году и позиционировался как более простая версия автомобиля Pajero, считавшегося флагманом автопроизводителя. Сейчас на конвейере находится третья генерация Pajero Sport, презентация которого состоялась летом 2015 года. 

penampakan suv baru mitsubishi y 20250716025709 1
Тестовый Mitsubishi Pajero Sport нового поколения

За 10-летний период производства машина несколько раз обновлялась, но все равно устарела в сравнении с конкурентами. В ближайшие годы Pajero Sport сменит поколение, вместе с которым изменится почти до неузнаваемости.

Копия 2025 Mitsubishi Pajero Sport Render Andrew Guerrero 1001x565 1 1
Рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Если верить прогнозу цифрового художника Andrew Guerrero, работающего на филиппинский офис портала «Top Gear», новому «Паджеро Спорт» предстоит перенять некоторые дизайнерские решения у бюджетного кроссовера для Азии, названного Destinator. 

Размеры кузова машины должны увеличиться, а рамное шасси повторить то, что использует пикап Mitsubishi L200/Triton нынешней генерации.

Копия 2025 Mitsubishi Pajero Sport Render Andrew Guerrero 1001x565 2 1
Рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Силовой агрегат новый Pajero Sport может разделить с родственным «утилитарником». Это 2,4-литровый турбодизельный мотор 4H16, который в L200/Triton развивает в зависимости от версии 150 л.с. (330 Нм), 184 л.с. (430 Нм) и 204 л.с. (470 Нм).

С большой долей вероятности внедорожник окажется мощнее за счет перехода на гибридную систему, которая добавит к отдаче ДВС производительность довеска в виде электромотора.

Мировая презентация следующего Mitsubishi Pajero Sport должна состояться до конца 2026 года.

Фото:Andrew Guerrero/Top Gear, соцсети

