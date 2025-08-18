Внедорожная версия пикапа Mitsubishi L200: каким будет новый Pajero Sport

Mitsubishi готовится к премьере нового поколения популярного внедорожника Pajero Sport, который обещает стать внедорожной модификацией актуальной версии пикапа L200/Triton.

Среднеразмерный вездеход появился в модельном ряду «Митсубиши «в 1996 году и позиционировался как более простая версия автомобиля Pajero, считавшегося флагманом автопроизводителя. Сейчас на конвейере находится третья генерация Pajero Sport, презентация которого состоялась летом 2015 года.

Тестовый Mitsubishi Pajero Sport нового поколения

За 10-летний период производства машина несколько раз обновлялась, но все равно устарела в сравнении с конкурентами. В ближайшие годы Pajero Sport сменит поколение, вместе с которым изменится почти до неузнаваемости.

Рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Если верить прогнозу цифрового художника Andrew Guerrero, работающего на филиппинский офис портала «Top Gear», новому «Паджеро Спорт» предстоит перенять некоторые дизайнерские решения у бюджетного кроссовера для Азии, названного Destinator.

Размеры кузова машины должны увеличиться, а рамное шасси повторить то, что использует пикап Mitsubishi L200/Triton нынешней генерации.

Рендер нового Mitsubishi Pajero Sport

Силовой агрегат новый Pajero Sport может разделить с родственным «утилитарником». Это 2,4-литровый турбодизельный мотор 4H16, который в L200/Triton развивает в зависимости от версии 150 л.с. (330 Нм), 184 л.с. (430 Нм) и 204 л.с. (470 Нм).

С большой долей вероятности внедорожник окажется мощнее за счет перехода на гибридную систему, которая добавит к отдаче ДВС производительность довеска в виде электромотора.

Мировая презентация следующего Mitsubishi Pajero Sport должна состояться до конца 2026 года.