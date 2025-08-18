Внедорожная версия пикапа Mitsubishi L200: каким будет новый Pajero Sport

Mitsubishi готовится к премьере нового поколения популярного внедорожника Pajero Sport, который обещает стать внедорожной модификацией актуальной версии пикапа L200/Triton.
Среднеразмерный вездеход появился в модельном ряду «Митсубиши «в 1996 году и позиционировался как более простая версия автомобиля Pajero, считавшегося флагманом автопроизводителя. Сейчас на конвейере находится третья генерация Pajero Sport, презентация которого состоялась летом 2015 года.
За 10-летний период производства машина несколько раз обновлялась, но все равно устарела в сравнении с конкурентами. В ближайшие годы Pajero Sport сменит поколение, вместе с которым изменится почти до неузнаваемости.
Если верить прогнозу цифрового художника Andrew Guerrero, работающего на филиппинский офис портала «Top Gear», новому «Паджеро Спорт» предстоит перенять некоторые дизайнерские решения у бюджетного кроссовера для Азии, названного Destinator.
Размеры кузова машины должны увеличиться, а рамное шасси повторить то, что использует пикап Mitsubishi L200/Triton нынешней генерации.
Силовой агрегат новый Pajero Sport может разделить с родственным «утилитарником». Это 2,4-литровый турбодизельный мотор 4H16, который в L200/Triton развивает в зависимости от версии 150 л.с. (330 Нм), 184 л.с. (430 Нм) и 204 л.с. (470 Нм).
С большой долей вероятности внедорожник окажется мощнее за счет перехода на гибридную систему, которая добавит к отдаче ДВС производительность довеска в виде электромотора.
Мировая презентация следующего Mitsubishi Pajero Sport должна состояться до конца 2026 года.