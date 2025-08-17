Honda собирается возродить уникальный 6-местный двухрядный минивэн FR-V

Honda продолжает расширение своей SUV-линейки. Очередным шагом в нем должно стать возрождение нетривиальной модели FR-V, которая выделялась своим шестиместным салоном, скомпонованным всего в 2 ряда.

Инсайдерские японские СМИ утверждают, что в руководстве «Хонда» рассматривают этот проект максимально серьезно и планируют трансформировать модель FR-V из оригинального минивэна в кроссовер, построенный на новой платформе и оснащенный гибридной силовой установкой e:HEV.

Honda FR-V

Патент на новый FR-V был подан еще в 2020 году. Тогда японская пресса отмечала, что эта модель «Хонды», снятая с конвейера в 2009 году, будет серьезно модернизирована.

По новым слухам, несмотря на то, что FR-V превратится из минивэна в кроссовер, его главная «фишка» должна остаться нетронутой – внутри расположится два ряда сидений по три посадочных места на каждом.

Honda FR-V

Автомобилю пророчат высокий дорожный просвет, спортивный внешний вид и новейшую платформу бренда.

Приводить в движение новинку, скорее всего, будет гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового ДВС. От машины ждут возможность съезжать с асфальта и передвигаться по проселочным дорогам, низкий расход топлива, а также наличия новейшей системы активной безопасности Honda Sensing.

Дебют нового Honda FR-V может состояться уже в 2026 году.