В Германии продают аскетичный кемпер на базе «УАЗ Буханка»

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
cb5bd938 cc9d 4d3f aece 2e7842c0ce81

Российскими автомобилями никого не удивить в Германии. Такие машины ввозились в страны ЕС до 2022 года и некоторые из них с тех пор подверглись местным переделкам.

Так, к примеру, недавно на популярном европейском классифайде «Mobile.de» выставили на продажу минивэн «УАЗ Буханка», который был переделан в аскетичный автокемпер.

В описании к объявлению говорится, что в основе этого простейшего автодома лежит машина 2021 года выпуска, оснащенная 113-сильным 4-цилиндровым бензиновым двигателем. Помогает ему автоматическая коробка передач и система полного привода.

a78c951b 4992 4b81 a6c8 8de5a4530aea
УАЗ Буханка, переделанная в кемпер в Германии

За четыре года машина успела «пробежать» порядка 26 тысяч км и находится в неплохом внешнем и техническом состоянии.

Главные доработки в автомобиле кроются внутри и выглядят максимально просто. На третьем ряду машине досталась большая надстройка с установленной на нее фанерой, которую, судя по всему, можно использовать как стол днем, а ночью как спальное место.

буханка кемпер

Что касается сидений второго ряда, то между ними предусмотрели еще один небольшой обеденный столик.

Несмотря на доработки, внутри кемпера на базе «Буханки» может расположиться до семи человек. Для того, чтобы обеспечить часть из них местами для сна, на крыше установлен массивный экспедиционный багажник, на который можно водрузить часть груза и палатки.

Дополняют образ внедорожного автодома наклейки на кузове «Made in Russia».

80bd2518 bda0 4e0b b1dc 3708adfc6ed0

Стоимость автомобиля составляет 15 тысяч 900 евро или 1,5-миллиона рублей по действующему курсу.

Фото:Mobile.de

