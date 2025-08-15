ДомойАвтоновости сегодняВ интернет выложили изображения несуществующего купе-кроссовера Mercedes-Benz GLF

В интернет выложили изображения несуществующего купе-кроссовера Mercedes-Benz GLF

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2027 mercedes benz glf is non existent but finally looks like a worthy tesla model y rival 255924 1 1

В последние несколько лет Mercedes-Benz допустил ряд грубых ошибок, особенно в плане электрификации своего модельного ряда. 

В отличие от конкурентов из BMW, которые выпускают мало электрокаров, а те, что входят в гамму «электричек» бренда, основаны на той же платформе, что и их братья с ДВС, «Мерседесовцы» хотели всех удивить.

Для этого была создана специализированная марка EQ, которая в итоге провалилась, а большинство ее моделей признаны неудачными и их производство вскоре будет свернуто.

Сейчас в Штутгарте думают, как остаться в сегменте электромобилей, но придумать  электрокар, который не будет скучным. Помочь в этом немецкой компании взялся дизайнер-любитель Теодорадзе Георги.

2027 mercedes benz glf is non existent but finally looks like a worthy tesla model y rival 3 1
Спекулятивный рендер несуществующего кросс-купе Mercedes-Benz GLF

Цифровой художник придумал внешность несуществующей модели Mercedes-Benz GLF, которая представляет собой электрический гибрид лифтбэка и кроссовера.

Виртуальный автомобиль был наделен каскадом светодиодных фар, напоминающих прищуренные глаза, а также массивной заглушкой решетки радиатора, посередине которой расположилась трехлучевая звезда. 

Бампер GLF щеголяет агрессивными вырезами по бокам и выступающей «губой», а боковины получили потайные дверные ручки. 

2027 mercedes benz glf is non existent but finally looks like a worthy tesla model y rival 5 1
Спекулятивный рендер несуществующего кросс-купе Mercedes-Benz GLF

Корма гипотетически возможного кросс-купе обзавелась оформлением, которому позавидует даже BMW X6, со сложным бампером, узкими светодиодными фонарями и имитацией диффузора. 

Если бы такой автомобиль появился в реальном мире, то с большой долей вероятности навязал бы серьезную конкуренцию Tesla Model Y и даже Model X.

Впрочем, шансы на то, что в Mercedes-Benz заметят этот проект и возьмут его за основу своего нового электрокара стремятся к нулю.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:tedoradze.giorgi

Читайте также:

Последние новости:

Citroen обновил свой самый маленький и дешевый автомобиль

Немцы превратили хитовую модель Toyota в зверя бездорожья

Самый большой и дорогой кроссовер BMW показался на...

В Германии утверждают, что электрокары приближаются по цене...

Subaru выпустит шустрый хэтчбек с новейшим оппозитным двигателем

Один из редчайших Nissan GT-R выставили на продажу

Renault готовит китайско-корейскую замену кросс-купе Arkana

Легковой пикап Kia против Hyundai Santa Cruz и...

Кроссоверы Hyundai и Kia стало сложнее угнать, но...

Автомобили, которые не проедут без поломок даже 160...

Важнейший автомобиль в истории нашли брошенным в сарае...

Новый кроссовер Suzuki на базе Grand Vitara бросит...

Корейский космовэн Hyundai Staria дожидается первого рестайлинга

Универсал Toyota за 1 миллион рублей снимут с...

Пикап Toyota с самым большим пробегом в мире...

Mazda, за которой охотятся покупатели, сменит поколение в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+