В интернет выложили изображения несуществующего купе-кроссовера Mercedes-Benz GLF

В последние несколько лет Mercedes-Benz допустил ряд грубых ошибок, особенно в плане электрификации своего модельного ряда.

В отличие от конкурентов из BMW, которые выпускают мало электрокаров, а те, что входят в гамму «электричек» бренда, основаны на той же платформе, что и их братья с ДВС, «Мерседесовцы» хотели всех удивить.

Для этого была создана специализированная марка EQ, которая в итоге провалилась, а большинство ее моделей признаны неудачными и их производство вскоре будет свернуто.

Сейчас в Штутгарте думают, как остаться в сегменте электромобилей, но придумать электрокар, который не будет скучным. Помочь в этом немецкой компании взялся дизайнер-любитель Теодорадзе Георги.

Спекулятивный рендер несуществующего кросс-купе Mercedes-Benz GLF

Цифровой художник придумал внешность несуществующей модели Mercedes-Benz GLF, которая представляет собой электрический гибрид лифтбэка и кроссовера.

Виртуальный автомобиль был наделен каскадом светодиодных фар, напоминающих прищуренные глаза, а также массивной заглушкой решетки радиатора, посередине которой расположилась трехлучевая звезда.

Бампер GLF щеголяет агрессивными вырезами по бокам и выступающей «губой», а боковины получили потайные дверные ручки.

Корма гипотетически возможного кросс-купе обзавелась оформлением, которому позавидует даже BMW X6, со сложным бампером, узкими светодиодными фонарями и имитацией диффузора.

Если бы такой автомобиль появился в реальном мире, то с большой долей вероятности навязал бы серьезную конкуренцию Tesla Model Y и даже Model X.

Впрочем, шансы на то, что в Mercedes-Benz заметят этот проект и возьмут его за основу своего нового электрокара стремятся к нулю.