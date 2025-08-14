Автомобили, которые не проедут без поломок даже 160 тысяч км

Многие современные автомобили обещают прослужить как минимум 250 тысяч км, а то и больше, но чаще всего не дотягивают даже до 160 тысяч км без драматических технических проблем.

Издание «Motorbiscuit» составило список из 10 таких моделей. Все они практически бесполезны, когда речь заходит о многолетней беспроблемной эксплуатации и крепкой конструкции.

Автомобили Jeep

За безупречной репутацией Jeep часто скрывается одно его уязвимое место – проблемы с надежностью. Автомеханики утверждают, что любой Jeep, который будет куплен даже новым, вряд ли протянет без дорогостоящего ремонта 160 тысяч км.

В моделях Wrangler и Grand Cherokee, к примеру, выделяют проблемы с коррозией подвески, рулевым управлением и сбои в работе электроники.

Автомобили Mercedes-Benz

Роскошь порождает завышенные ожидания. В частности с точки зрения долговечности. Но Mercedes-Benz в последние годы их не оправдывает от слова совсем. Современные «Мерседесы» страдают от отказов пневмоподвески (Airmatic), сбоев в работе электроники, утечек масла и капризов трансмиссий, которые проявляются уже на небольших пробегах.

Автомобили Audi

Элегантные и продуманные Audi могут стать настоящей трагедией для кармана владельцев, особенно когда они проехали более 160 тысяч км. К распространенным проблемам машин из Ингольштадта относят накопление углерода в системе непосредственного впрыска, сбои в работе коробки передач DSG, повышенный расход масла и проблемы с натяжителем цепи ГРМ.

Некоторые модели General Motors (Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Tahoe и другие)

Отдельным автомобилям GM с большим трудом удается пережить даже дальние поездки, не говоря уже о пробегах в 160 тысяч км. Ахиллесовой пятой в них является автоматическая коробка передач, а также 6,2-литровый двигатель V8 L87, страдающие от дорогостоящих поломок.

Mini Cooper

Очаровательный компакт-кар, который требует непомерных расходов на обслуживание и ремонт. Машины с 2001 по 2012 год часто сталкиваются с проблемами с проводкой, перебоями в работе двигателя и трансмиссии.

Fiat 500

Симпатичный и маленький автомобиль, но крайне ненадежный, особенно с двигателем 1,4-литра MultiAir. Такие машины заслужили репутацию ломучих из-за выхода из строя масляной системы, которая в буквальном смысле приводит к взрывам ДВС.

Nissan Altima

Автомобили 2013-2018 годов с двигателем объемом 2,5-литра сталкивались с выходом из строя натяжителя цепи ГРМ и славились чрезмерным расходом масла. В машинах 2019-2022 годов часто ломался вариатор. Причем задолго до пробега в 160 тысяч км.

Chrysler 300

Дерзкий полноразмерный круизер с собственным стилем, но зачастую крайне ненадежный. В машинах 2011-2014 годов выпуска на пробегах под 150 тысяч км стоит ждать серьезных проблем с трансмиссией, электрикой и двигателями.

Kia Optima

Популярный седан корейского автопроизводителя обладает неоднозначной репутацией с точки зрения надежности. Причем на протяжении всех поколений. Ранние «Оптимы», особенно 2011-2015 годов, страдали от проблем с двигателями.

Более поздние (2016-2020 годов) сталкивались с неисправностями трансмиссии, включая нервные переключения и преждевременный выход коробки передач из строя.

Mitsubishi Mirage

Дешевый и эффективный автомобиль, но экономия автопроизводителя в нем имеет свою цену. Владельцы таких машин сообщают о перебоях в работе их двигателей, чрезмерной вибрации, проблемах с вариатором и другими критическими деталями, которые проявляются до пробега в 160 тысяч км.