Новый кроссовер Suzuki на базе Grand Vitara бросит перчатку Hyundai Creta

Текст: Алиса Шашкова
Копия Creta 1

Компания Suzuki работает над совершенно новым компактным кроссовером, презентация которого намечена на 3 сентября 2025 года. Подтвержденных сведений об этом проекте пока немного, но утечки и шпионские снимки, слитые в интернет не так давно, раскрывают о ней засекреченные подробности.

Ожидается, что новый «паркетник» Suzuki получит 5-местный салон. Длина машины составит около 4300 мм. Ей достанется герметичная решетка радиатора, новые фары головного света со встроенными светодиодными ДХО и обновленными «противотуманками» спереди.

Боковой профиль кроссовера собираются украсить квадратными арками, новыми легкосплавными колесами, традиционными дверными ручками и серебристыми рейлингами на крыше. 

New Maruti SUV
Тизер нового кроссовера Suzuki

Что касается кормы, то сзади новинка «Сузуки» может приобрести светодиодные фонари, состыкованные друг с другом LED-полосой.

По слухам, приводить в движение новую модель Suzuki будут те же моторы, что и Grand Vitara. Последний сейчас продается в Индии с атмосферным бензиновым ДВС на 103 лошадиные силы, гибридом на 116 «сил» и двигателем, работающем на природном газе (на 88 л.с.). Выбор трансмиссий сведется к МКПП или «автомату».

Made in India Suzuki Grand Vitara 1

В новой модели газовый баллон расположится под кузовом, а не в багажнике, высвободив занимаемое пространство для дополнительного груза внутри машины. 

Несмотря на позиционирование ниже Grand Vitara, новый кроссовер Suzuki будет также предлагаться в полноприводной версии (прерогатива «топовых» комплектаций). 

Главным конкурентом этой модели на рынке станет Hyundai Creta.

Фото:Suzuki

