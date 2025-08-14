Mazda, за которой охотятся покупатели, сменит поколение в 2028 году

ДомойАвтоновости сегодняMazda, за которой охотятся покупатели, сменит поколение в 2028 году

Текст: Алиса Шашкова
2026 Mazda NE MX 5 render close 1 1

Линейка моделей Mazda может похвастаться автомобилями в разных типах кузова, но один из них является для этого бренда уникальным – купе с открытым верхом. 

В этом сегменте от автопроизводителя из Хиросимы представлена модель MX-5 (она же Miata), которая в последние годы пользуется невероятно высоким спросом. Только в Штатах продажи машины за последнее время выросли на 130%. Несмотря на это разработка нового поколения Mazda MX-5 идет полным ходом. Автомобиль должен увидеть свет в 2028 году и оказаться улучшенной версией нынешней модели.

Австралийский портал «Chasing Cars» разузнал об этом проекте новые подробности, сопроводив их неофициальными рендерами машины.

2026 Mazda NE MX 5 render front 3 4 1
Mazda MX-5 нового поколения (спекулятивный рендер)

Журналисты и дизайнеры из «Зеленого континента» полагают, что машина получит менее вычурные линии кузова в сравнении с предшественницей и обзаведется новыми узкими бумерангообразными дневными ходовыми огнями, дополнять которые будут блоки основной оптики снизу.

Решетка радиатора родстера станет шире, бамперы поменяют конструкцию, а задние фонари приобретут форму овала. 

2026 Mazda NE MX 5 render rear 3 4 1
Mazda MX-5 нового поколения (спекулятивный рендер)

Предполагается, что длина новой Mazda MX-5 составит менее 4-метров, а снаряженная масса будет ниже 1 тонны, что является приоритетом при разработке машины.

При этом рабочий объем двигателя этой модели, напротив, будет увеличен с 2 до 2,5-литров. Мотор не получит турбокомпрессор. Вместо этого он будет работать как в составе мягко-гибридной, так и подзаряжаемой гибридной силовой установки. 

Анонс нового поколения Mazda MX-5 может состояться в 2027-м году, а официальные продажи машины начнутся годом спустя. 

Фото:Chasing Cars

