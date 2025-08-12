ДомойАвтоновости сегодняНовый патент Mitsubishi на дверь багажника может положить конец раздражающему дребезгу на...

Новый патент Mitsubishi на дверь багажника может положить конец раздражающему дребезгу на кочках

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия mitsubishi outlander trail edition 02 1024x578 1

Езда на кроссовере по бездорожью нередко вызывает слабый, но навязчивый стук сзади. Он способен свести с ума водителей с чутким слухом, особенно если езда по ухабистой дороге затягивается. Но, возможно, одному из автопроизводителей удастся от него избавиться.

Инженеры Mitsubishi патентуют усиленную конструкцию двери багажника со встроенным демпфером вибраций. Технология призвана сделать задние двери кроссоверов прочнее и тише. 

7591778f38a61d572857170ab60660df

Согласно патенту, конструкция заднего борта включает в себя прежние детали: наружную панель, внутреннюю панель и заднее стекло. Инновация заключается в усилении внутреннего каркаса двери.

Основная планка жесткости располагается горизонтально под задним стеклом, обеспечивая жесткость верхней части. От каждого конца этой планки вниз к центру и низу двери багажного отделения идут диагональные усилители, образующие прочный трехугольный усилитель. 

В углах, где сходятся эти горизонтальные и диагональные элементы, Mitsubishi разместила точки крепления динамического демпфера — небольшого, но продуманного устройства, предназначенного для поглощения и рассеивания вибраций. Результат? Меньше прогиба, меньше дребезжания и более жёсткая дверь багажника в движении.

mitsubishi patent
Патент на доработанную дверь багажника Mitsubishi

Благодаря усилению конструкции и добавлению гасителя вибраций новейшая конструкция двери багажника решает сразу две ключевые проблемы: с прочностью и высоким уровнем шума. 

Патент не гарантирует немедленного запуска этого технического решения в производство, но, скорее всего, в определенный момент появится на автомобилях Mitsubishi.

И если все будет работать как задумано, то надоедливый дребезг от задней двери кроссовера наконец-то останется в прошлом.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Новое секретное оружие Renault: на тестах заметили кросс-купе...

Давний соперник Toyota RAV4 из Южной Кореи удивит...

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua обновится уже в сентябре:...

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA впервые показался без маскировки

Для самого маленького электрокара Honda разработали спортивный обвес

Кроссовер Toyota, который в Японии называют «премиальным RAV4»,...

Renault Captur «3» появится в 2028 году и...

Ford запатентовал палатку на крыше автомобиля, у которой...

Бюджетный аналог Lada Largus от Nissan может выйти...

В Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota...

Лучшим премиальным автомобильным брендом по цене и качеству...

В интернет слили подробности о новой малолитражке Mitsubishi...

Новый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Новый Honda NSX собирается бросить перчатку суперкарам Lexus...

Шустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил...

Самый маленький и дешевый Toyota Land Cruiser готовится...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+