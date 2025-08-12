Новый патент Mitsubishi на дверь багажника может положить конец раздражающему дребезгу на кочках

Езда на кроссовере по бездорожью нередко вызывает слабый, но навязчивый стук сзади. Он способен свести с ума водителей с чутким слухом, особенно если езда по ухабистой дороге затягивается. Но, возможно, одному из автопроизводителей удастся от него избавиться.

Инженеры Mitsubishi патентуют усиленную конструкцию двери багажника со встроенным демпфером вибраций. Технология призвана сделать задние двери кроссоверов прочнее и тише.

Согласно патенту, конструкция заднего борта включает в себя прежние детали: наружную панель, внутреннюю панель и заднее стекло. Инновация заключается в усилении внутреннего каркаса двери.

Основная планка жесткости располагается горизонтально под задним стеклом, обеспечивая жесткость верхней части. От каждого конца этой планки вниз к центру и низу двери багажного отделения идут диагональные усилители, образующие прочный трехугольный усилитель.

В углах, где сходятся эти горизонтальные и диагональные элементы, Mitsubishi разместила точки крепления динамического демпфера — небольшого, но продуманного устройства, предназначенного для поглощения и рассеивания вибраций. Результат? Меньше прогиба, меньше дребезжания и более жёсткая дверь багажника в движении.

Патент на доработанную дверь багажника Mitsubishi

Благодаря усилению конструкции и добавлению гасителя вибраций новейшая конструкция двери багажника решает сразу две ключевые проблемы: с прочностью и высоким уровнем шума.

Патент не гарантирует немедленного запуска этого технического решения в производство, но, скорее всего, в определенный момент появится на автомобилях Mitsubishi.

И если все будет работать как задумано, то надоедливый дребезг от задней двери кроссовера наконец-то останется в прошлом.