ДомойАвтоновости сегодняНовое секретное оружие Renault: на тестах заметили кросс-купе Aurora 2

Новое секретное оружие Renault: на тестах заметили кросс-купе Aurora 2

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
57898 33446 841 1

В интернете появились фотографии некоего тестового автомобиля, который разрабатывается корейским офисом компании Renault. По слухам, речь идет о прототипе кросс-купе Aurora 2, обещающим стать очередным новым предложением в портфолио этой французской марки в Южной Корее.

Как видно на сделанных фотошпионами снимках, по внешности машина будет напоминать модель Renault Rafale, представленную в мае прошлого года. Aurora 2 должна получить схожий силуэт с покатой линией крыши, но уникальным оформлением «передка» и кормы. 

57898 33444 817 1
Тестовый прототип кроссовера Renault Aurora 2

От родственника Grand Koleos, который спроектирован на базе китайской модели Geely Monjaro более спортивным и динамичным внешним видом с большим спойлером на пятой двери и высоко расположенным стоп-сигналом. 

Задние фонари машины выполнят в виде тонких линий, выступающих за уровень кузова, а задний бампер приобретет имитацию гоночного диффузора. 

57898 33443 87 1
Тестовый прототип кроссовера Renault Aurora 2

Как будет оснащаться новый купе-кроссовер Renault для Южной Кореи пока неизвестно. Впрочем, местные журналисты уверены, что машине будет положена гибридная система E-Tech, которая используется в родственном Grand Koleos.

За счет нее автомобиль обретет улучшенную плавность хода, сравнимую с электрокарами, а также динамику благодаря трехступенчатой многорежимной коробки передач. 

Ожидается, что в продажу Renault Aurora 2 поступит уже в первой половине 2026 года. Цена машины в Южной Корее составит около 40 миллионов местных вон или 2,3-миллиона рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Новый патент Mitsubishi на дверь багажника может положить...

Давний соперник Toyota RAV4 из Южной Кореи удивит...

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua обновится уже в сентябре:...

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA впервые показался без маскировки

Для самого маленького электрокара Honda разработали спортивный обвес

Кроссовер Toyota, который в Японии называют «премиальным RAV4»,...

Renault Captur «3» появится в 2028 году и...

Ford запатентовал палатку на крыше автомобиля, у которой...

Бюджетный аналог Lada Largus от Nissan может выйти...

В Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota...

Лучшим премиальным автомобильным брендом по цене и качеству...

В интернет слили подробности о новой малолитражке Mitsubishi...

Новый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Новый Honda NSX собирается бросить перчатку суперкарам Lexus...

Шустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил...

Самый маленький и дешевый Toyota Land Cruiser готовится...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+