Новое секретное оружие Renault: на тестах заметили кросс-купе Aurora 2

В интернете появились фотографии некоего тестового автомобиля, который разрабатывается корейским офисом компании Renault. По слухам, речь идет о прототипе кросс-купе Aurora 2, обещающим стать очередным новым предложением в портфолио этой французской марки в Южной Корее.

Как видно на сделанных фотошпионами снимках, по внешности машина будет напоминать модель Renault Rafale, представленную в мае прошлого года. Aurora 2 должна получить схожий силуэт с покатой линией крыши, но уникальным оформлением «передка» и кормы.

Тестовый прототип кроссовера Renault Aurora 2

От родственника Grand Koleos, который спроектирован на базе китайской модели Geely Monjaro более спортивным и динамичным внешним видом с большим спойлером на пятой двери и высоко расположенным стоп-сигналом.

Задние фонари машины выполнят в виде тонких линий, выступающих за уровень кузова, а задний бампер приобретет имитацию гоночного диффузора.

Как будет оснащаться новый купе-кроссовер Renault для Южной Кореи пока неизвестно. Впрочем, местные журналисты уверены, что машине будет положена гибридная система E-Tech, которая используется в родственном Grand Koleos.

За счет нее автомобиль обретет улучшенную плавность хода, сравнимую с электрокарами, а также динамику благодаря трехступенчатой многорежимной коробки передач.

Ожидается, что в продажу Renault Aurora 2 поступит уже в первой половине 2026 года. Цена машины в Южной Корее составит около 40 миллионов местных вон или 2,3-миллиона рублей.