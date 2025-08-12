Давний соперник Toyota RAV4 из Южной Кореи удивит новым дизайном

ДомойАвтоновости сегодняДавний соперник Toyota RAV4 из Южной Кореи удивит новым дизайном

Текст: Ростислав Архипов
Компания Hyundai завершает создание нового, пятого по счету поколения кроссовера Tucson. Машина, главным конкурентом которого на мировом рынке является популярный Toyota RAV4, будет представлена во второй половине следующего года. А пока независимые дизайнеры гадают на тему того, как будет выглядеть такой автомобиль.

Студия «NYMammoth» из Южной Кореи на днях выпустила серию рендеров, основанных на шпионских фото прототипов нового Tucson. Судя по этим изображениям, популярный компактный «паркетник» Hyundai удивит своей внешностью.

Hyundai Tucson 5 поколения (неофициальный рендер)

От прежнего облика машины не останется даже намека. Кроссоверу предстоит поменять все оформление «передка», которое получит замысловатые дневные ходовые огни многоуровневую радиаторную решетку, прямоугольные боковины с широкими оквадраченными колесными арками, затемненными задними стойками кузова и потайными ручками дверей.

Мультимедийная система Hyundai Pleos

В салоне нового Tucson дебютирует следующее поколение информационно-развлекательной системы Pleos с большим экраном планшетного формата с соотношением сторон 16:9.

Прототип нового поколения Hyundai Tucson

Силовая установка кроссовера будет ориентирована на экологичность. Ожидается, что в линейку двигателей машины войдут подключаемые гибридные силовые установки с увеличенными аккумуляторами, запас хода в которых только в электрическом режиме составит 100 км. 

Презентация новой генерации Hyundai Tucson должна состояться примерно в середине 2026 года. В Южной Корее ожидают, что новый кроссовер прибавит в цене в сравнении с актуальной моделью, но насколько станет понятно только после его выхода в продажу. 

Фото:NYMammoth, Hyundai

