Renault Captur «3» появится в 2028 году и кардинально отличится от предшественников

В модельной линейке Renault кроссовер Captur (не путать с Kaptur, продававшимся в России), появился в 2019 году. Машину предлагали в Европе, где она быстро стала бестселлером.

Сейчас эта модель пребывает во втором поколении, которое, по слухам, задержится еще минимум на 2,5 года, но затем Captur ожидает кардинальное внешнее и техническое преображение.

Актуальный Renault Captur

Портал «Auto-Moto» выложил в интернет первые рендерные изображения третьей генерации Renault Captur, показав, как будет выглядеть этот популярный SUV французской компании.

Неофициальное рендерное изображение нового поколения Renault Captur

По мнению европейских цифровых художников, машина пойдет по пути футуризации и электрификации, что окажет существенное влияние на ее облик.

Автомобиль может лишиться традиционной решетки радиатора, которая в новой модели будет реализована необычным образом – штрихами в бампере.

Фары модернизированного Captur имеют шансы сменить не только форму, но и графику, капот и боковые панели могут быть перелицованы, а на колесных арках существует возможность установки не матового, как сейчас, а глянцевого пластика.

Неофициальное рендерное изображение интерьера нового поколения Renault Captur

Что касается интерьера машины, то он может оказаться максимально футуристичным и вдохновленным концептом Renault Embleme.

С большой долей вероятности Renault Captur «3» будет переведен на электричество, однако вариант с ДВС не исключен, чтобы позволить этой модели продержаться на плаву как минимум до 2035 года.

Официальный дебют реформенного компактного кроссовера «Рено», по слухам, запланирован на 2028 год.