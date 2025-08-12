Renault Captur «3» появится в 2028 году и кардинально отличится от предшественников

В модельной линейке Renault кроссовер Captur (не путать с Kaptur, продававшимся в России), появился в 2019 году. Машину предлагали в Европе, где она быстро стала бестселлером.
Сейчас эта модель пребывает во втором поколении, которое, по слухам, задержится еще минимум на 2,5 года, но затем Captur ожидает кардинальное внешнее и техническое преображение.
Портал «Auto-Moto» выложил в интернет первые рендерные изображения третьей генерации Renault Captur, показав, как будет выглядеть этот популярный SUV французской компании.
По мнению европейских цифровых художников, машина пойдет по пути футуризации и электрификации, что окажет существенное влияние на ее облик.
Автомобиль может лишиться традиционной решетки радиатора, которая в новой модели будет реализована необычным образом – штрихами в бампере.
Фары модернизированного Captur имеют шансы сменить не только форму, но и графику, капот и боковые панели могут быть перелицованы, а на колесных арках существует возможность установки не матового, как сейчас, а глянцевого пластика.
Что касается интерьера машины, то он может оказаться максимально футуристичным и вдохновленным концептом Renault Embleme.
С большой долей вероятности Renault Captur «3» будет переведен на электричество, однако вариант с ДВС не исключен, чтобы позволить этой модели продержаться на плаву как минимум до 2035 года.
Официальный дебют реформенного компактного кроссовера «Рено», по слухам, запланирован на 2028 год.