ДомойАвтоновости сегодняRenault Captur «3» появится в 2028 году и кардинально отличится от предшественников

Renault Captur «3» появится в 2028 году и кардинально отличится от предшественников

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
1200 L futur renault captur il va falloir se montrer patient avant qu il ne pointe le bout de sa calandre

В модельной линейке Renault кроссовер Captur (не путать с Kaptur, продававшимся в России), появился в 2019 году. Машину предлагали в Европе, где она быстро стала бестселлером.

Сейчас эта модель пребывает во втором поколении, которое, по слухам, задержится еще минимум на 2,5 года, но затем Captur ожидает кардинальное внешнее и техническое преображение.

zoom renault captur 2
Актуальный Renault Captur

Портал «Auto-Moto» выложил в интернет первые рендерные изображения третьей генерации Renault Captur, показав, как будет выглядеть этот популярный SUV французской компании.

zoom renault captur 1
Неофициальное рендерное изображение нового поколения Renault Captur

По мнению европейских цифровых художников, машина пойдет по пути футуризации и электрификации, что окажет существенное влияние на ее облик.

Автомобиль может лишиться традиционной решетки радиатора, которая в новой модели будет реализована необычным образом – штрихами в бампере. 

Фары модернизированного Captur имеют шансы сменить не только форму, но и графику, капот и боковые панели могут быть перелицованы, а на колесных арках существует возможность установки не матового, как сейчас, а глянцевого пластика.

zoom renault captur
Неофициальное рендерное изображение интерьера нового поколения Renault Captur

Что касается интерьера машины, то он может оказаться максимально футуристичным и вдохновленным концептом Renault Embleme. 

С большой долей вероятности Renault Captur «3» будет переведен на электричество, однако вариант с ДВС не исключен, чтобы позволить этой модели продержаться на плаву как минимум до 2035 года. 

Официальный дебют реформенного компактного кроссовера «Рено», по слухам, запланирован на 2028 год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto-Moto

Читайте также:

Последние новости:

Давний соперник Toyota RAV4 из Южной Кореи удивит...

Гибридный хэтчбек Toyota Aqua обновится уже в сентябре:...

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA впервые показался без маскировки

Для самого маленького электрокара Honda разработали спортивный обвес

Кроссовер Toyota, который в Японии называют «премиальным RAV4»,...

Ford запатентовал палатку на крыше автомобиля, у которой...

Бюджетный аналог Lada Largus от Nissan может выйти...

В Корее представили новый вседорожник, бросающий вызов Toyota...

Лучшим премиальным автомобильным брендом по цене и качеству...

В интернет слили подробности о новой малолитражке Mitsubishi...

Новый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Новый Honda NSX собирается бросить перчатку суперкарам Lexus...

Шустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил...

Самый маленький и дешевый Toyota Land Cruiser готовится...

Suzuki выпустит новый недорогой автомобиль с открытой крышей,...

Раскрыт самый надежный автомобиль одного из самых ненадежных...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+