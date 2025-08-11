Новый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Премьера актуального поколения рамного пикапа Mitsubishi Triton (он же L200) состоялась летом 2023 года. В следующем году этой модели «стукнет» три года, а это значит, что близится период, в котором машине чтобы не отставать от конкурентов придется пережить рестайлинг.

Об этом задумались не только в самой Mitsubishi, но и цифровой художник «Theottle», известный в интернете своими реалистичными проектами.

Независимый дизайнер подготовил серию рендеров, которые демонстрируют потенциальные изменения в экстерьере Mitsubishi Triton/L200.

Неофициальный рендер рестайлингового Mitsubishi Triton/L200

Автор изображений полагает, что рестайлинг популярного рамного пикапа Mitsubishi будет проведен с оглядкой на новый фирменный стиль компании, продемонстрированный совсем недавно с премьерой нового 3-рядного кроссовера Destinator.

У этой модели «утилитарник» на рендерах частично унаследовал оформление передней части кузова, обзаведясь похожими фарами, решеткой радиатора и бампером.

Неофициальный рендер рестайлингового Mitsubishi Triton/L200

Корма машины на спекулятивных изображениях поменялась не меньше, чем «передок», обзаведясь другими задними фонарями, которые было решено объединить друг с другом тонкой светодиодной линией.

Механические перемены в рестайлинговом Triton/L200 маловероятны. Скорее всего машину продолжат комплектовать дизельным 2,4-литровым мотором с тремя вариантами отдачи: 150, 184 и 204 лошадиные силы.

Помогать двигателю, как и прежде, будет 6-скоростная МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Jatco. Привод можно будет выбирать между задним или полным.