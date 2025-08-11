ДомойАвтоновости сегодняНовый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Новый пикап Mitsubishi L200 изменится почти до неузнаваемости

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 08 11 в 11.38.42

Премьера актуального поколения рамного пикапа Mitsubishi Triton (он же L200) состоялась летом 2023 года. В следующем году этой модели «стукнет» три года, а это значит, что близится период, в котором машине чтобы не отставать от конкурентов придется пережить рестайлинг.

Об этом задумались не только в самой Mitsubishi, но и цифровой художник «Theottle», известный в интернете своими реалистичными проектами.

Независимый дизайнер подготовил серию рендеров, которые демонстрируют потенциальные изменения в экстерьере Mitsubishi Triton/L200.

Снимок экрана 2025 08 11 в 11.27.16
Неофициальный рендер рестайлингового Mitsubishi Triton/L200

Автор изображений полагает, что рестайлинг популярного рамного пикапа Mitsubishi будет проведен с оглядкой на новый фирменный стиль компании, продемонстрированный совсем недавно с премьерой нового 3-рядного кроссовера Destinator.

У этой модели «утилитарник» на рендерах частично унаследовал оформление передней части кузова, обзаведясь похожими фарами, решеткой радиатора и бампером.

Снимок экрана 2025 08 11 в 11.27.32 scaled
Неофициальный рендер рестайлингового Mitsubishi Triton/L200

Корма машины на спекулятивных изображениях поменялась не меньше, чем «передок», обзаведясь другими задними фонарями, которые было решено объединить друг с другом тонкой светодиодной линией.  

Механические перемены в рестайлинговом Triton/L200 маловероятны. Скорее всего машину продолжат комплектовать дизельным 2,4-литровым мотором с тремя вариантами отдачи: 150, 184 и 204 лошадиные силы.

Помогать двигателю, как и прежде, будет 6-скоростная МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Jatco. Привод можно будет выбирать между задним или полным. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle

Читайте также:

Последние новости:

Новый Honda NSX собирается бросить перчатку суперкарам Lexus...

Шустрый седан Hyundai, который бросит вызов BMW, завершил...

Самый маленький и дешевый Toyota Land Cruiser готовится...

Suzuki выпустит новый недорогой автомобиль с открытой крышей,...

Раскрыт самый надежный автомобиль одного из самых ненадежных...

Популярный компактный кроссовер Toyota получит 7-местную версию с...

Суббренд Toyota для небогатых покупателей может выпустить «невнедорожный»...

Экс-военный «Гелендваген» стал роскошным внедорожником для современных эстетов

Тысячи машин Volkswagen и Audi случайно нашли брошенными...

Новая практичная Mazda для дачников почти готова к...

Новая Toyota Celica сменит дизайн и получит современный...

40-летний универсал Toyota с пробегом свыше 1 млн...

Самый большой, роскошный и дорогой кроссовер BMW: что...

Бюджетный аналог легендарной Ferrari продадут по цене китайских...

Бывший хитовый кроссовер Renault вернулся в Россию: что...

Раскрыта секретная кнопка в автомобиле, которая способна сэкономить...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+