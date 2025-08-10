Suzuki выпустит новый недорогой автомобиль с открытой крышей, чтобы отобрать покупателей у Mazda

Спрос на компактные автомобили с открытой крышей в последние годы набирает обороты. Основной его бенефициар – Mazda MX-5 (Miata).

Японский родстер является одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте, а его продажи ставят один рекорд за другим. На это обратила внимание Suzuki, готовящая (по слухам) собственный аналог MX-5, который получит имя Cappuccino.

Оригинальный Suzuki Cappuccino

Компактный родстер должен возродиться спустя 28 лет с момента прекращения производства. Работы над ним стартовали еще летом прошлого года, а теперь машина подошла к моменту, когда ее могут отправить на первые дорожные испытания.

Инсайдерские СМИ полагают, что в новом поколении Suzuki Cappuccino получит агрессивную внешность со светодиодными фарами, скопированными со свежего Swift, покатой линией капота, широкой решеткой радиатора, а также декоративными вставками на крыльях.

Suzuki Cappuccino (спекулятивный рендер)

В салоне машины будет установлено два посадочных места, за которыми расположится отсек для складывания мягкой крыши.

Длина автомобиля должна составить примерно 3,9-метра, ширина – 1,7-метра, высота – 1,3-метра, а расстояние между осями оказаться равно 2,4-метрам.

Внутри родстера разместится цифровая приборная панель и крупный экран информационно-развлекательной системы.

Привод машины в отличие от той же Mazda MX-5 (Miata) будет передним, а под капот установят 1,3-литровый бензиновый 3-цилиндровый турбомотор мощностью 120 лошадиных сил. Помогать ему, по слухам, предстоит МКПП или 6-скоростному «автомату».

Мировая презентация Suzuki Cappuccino нового поколения должна состояться в конце 2026 года.