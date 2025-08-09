ДомойАвтоновости сегодняНовая практичная Mazda для дачников почти готова к премьере

Новая практичная Mazda для дачников почти готова к премьере

Текст: Михаил Романченко
Копия 2026 Mazda B Series 1

Новый среднеразмерный пикап Mazda BT-50 сходит с конвейера с далекого 2006 года. Каждый раз в этом утилитарном проекте «Мазда» опиралась на чужие разработки. Сначала используя платформу Ford Ranger, а затем Isuzu D-Max.

Сейчас автопроизводитель из Хиросимы работает над новой генерацией этой практичной модели, собираясь представить ее в ближайшие пару лет.

Чего можно ожидать от внешности нового пикапа Mazda недавно предсказала студия «Digimods Design», полагающая, что японский утилитарник имеет высокие шансы примерить визуальные решения, ранее продемонстрированные в проекте третьего поколения кроссовера CX-5.

2026 mazda b series comes back to life for america though only across imagination land 254361 7.jpg
Mazda B-Series (неофициальный рендер)

Автомобиль на неофициальных рендерах примерил похожие раскосые фары, аналогичную решетку радиатора и такой же массивный передний бампер. 

Кроме того, машина на изображениях приобрела аналогичные с кроссовером-бестселлером задние фонари. 

Журналисты пишут, что на этот раз пикап «Мазды» будет вновь построен на платформе Ford Ranger, а его сборку наладят на заводе в Алабаме (США) для снижения затрат. 

2026 mazda b series comes back to life for america though only across imagination land 3 1
Mazda B-Series (неофициальный рендер)

Базовая версия должна получить под капот 2,5-литровый двигатель SkyActiv-G мощностью 187 лошадиных сил и 200 Нм. Ассистировать ему будет 6-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. 

Альтернативным вариантом должен стать тот же самый мотор, но в турбированной вариации. Его максимальная мощность, по слухам, достигнет 250 лошадиных сил. 

Фото:Digimods Design

