Новая практичная Mazda для дачников почти готова к премьере

Новый среднеразмерный пикап Mazda BT-50 сходит с конвейера с далекого 2006 года. Каждый раз в этом утилитарном проекте «Мазда» опиралась на чужие разработки. Сначала используя платформу Ford Ranger, а затем Isuzu D-Max.

Сейчас автопроизводитель из Хиросимы работает над новой генерацией этой практичной модели, собираясь представить ее в ближайшие пару лет.

Чего можно ожидать от внешности нового пикапа Mazda недавно предсказала студия «Digimods Design», полагающая, что японский утилитарник имеет высокие шансы примерить визуальные решения, ранее продемонстрированные в проекте третьего поколения кроссовера CX-5.

Mazda B-Series (неофициальный рендер)

Автомобиль на неофициальных рендерах примерил похожие раскосые фары, аналогичную решетку радиатора и такой же массивный передний бампер.

Кроме того, машина на изображениях приобрела аналогичные с кроссовером-бестселлером задние фонари.

Журналисты пишут, что на этот раз пикап «Мазды» будет вновь построен на платформе Ford Ranger, а его сборку наладят на заводе в Алабаме (США) для снижения затрат.

Базовая версия должна получить под капот 2,5-литровый двигатель SkyActiv-G мощностью 187 лошадиных сил и 200 Нм. Ассистировать ему будет 6-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Альтернативным вариантом должен стать тот же самый мотор, но в турбированной вариации. Его максимальная мощность, по слухам, достигнет 250 лошадиных сил.