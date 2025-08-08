Внедорожник Mitsubishi Pajero может получить в новом поколении неузнаваемый внешний вид

Mitsubishi прекратила производство своего культового внедорожника Pajero в 2021 году, не предусмотрев для него преемника. Многие фанаты этой модели мечтали о ее возрождении. И, возможно, скоро у них появится повод для радости.

Японская пресса утверждает, что разработка нового «Паджеро» идет полным ходом, а сам автомобиль может дебютировать уже в следующем году и получить ряд фирменных элементов дизайна, ранее доставшихся последним моделям Mitsubishi, в том числе азиатскому кроссоверу Destinator.

Mitsubishi Pajero (шпионское фото прототипа)

Машине могут полностью перелицевать переднюю часть кузова, наделив бумерангообразными фарами, добавить широкую решетку радиатора с горизонтальными ламелями.

Кроме того, внешность автомобиля может измениться за счет другого рельефа капота и панелей кузова, оквадраченных колесных арок с пластиковыми накладками, а также элементов декора на задних стойках кузова.

Mitsubishi Pajero нового поколения (спекулятивный рендер)

Итоговый вариант экстерьера нового Mitsubishi Pajero будет способен удивить своей непохожестью в сравнении с моделью предыдущего поколения. Но не только внешне, а еще и механически.

В качестве основы новый «Паджеро», по слухам, может задействовать платформу кроссовера Outlander.

Вместе с ней автомобиль имеет высокие шансы унаследовать современную бензино-электрическую систему с возможностью подзарядки от электросети (PHEV), которая будет построена вокруг 1,5-литрового «наддувного» ДВС. За внедорожные качества в машине предстоит отвечать модернизированной системе полного привода S-AWC.

Впрочем, пока это слухи и никаких официальных подробностей ни о внешней стороне, ни о технической в случае с новым Pajero нет от слова «совсем».