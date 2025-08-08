В Хорватии в знак благодарности появился памятник Mercedes-Benz W115

Владение автомобилем Mercedes-Benz само по себе является символом статуса. Но один небольшой хорватский городок имеет особую связь с этим немецким брендом.

Имотски – город, расположенный примерно в 460 километрах к югу от столицы Хорватии (Загреба). Именно там местный скульптор Роко Дризслав Ребич вырезал из известняка статую седана Mercedes-Benz W115 в натуральную величину.

Но что конкретно связывает штутгартского автопроизводителя с этим сельским хорватским городом?

Mercedes-Benz W115

Оказалось, что статуя «Мерседес» была создана в честь тысяч мигрантов, которые покинули городок Имотски и переехали в другие европейские государства, например, в Германию, чтобы работать и финансово поддерживать свои семьи.

В Хорватии Mercedes-Benz W115 называют Mercedes Minika и считают символом возвращающегося на нем с заработков местного жителя. Машина олицетворяла его финансовый успех. Это стало поводом для того, чтобы поставить ей памятник.

Памятник Mercedes-Benz W115 в хорватском городе Имотски

Mercedes-Benz W115 выпускался в период с 1968 по 1976 годы. Машина вошла в историю благодаря своей чрезвычайной надежности, а ее дизельные варианты, продававшиеся с индексами 200d, 220d, 240d и 300d и вовсе считались практически неубиваемыми автомобилями.

Сегодня Mercedes-Benz W115 входит в Книгу рекордов Гиннеса благодаря пробегу, зафиксированному в 2004 году. Таксист из Греции преодолел на этом седане 4 миллиона 600 тысяч километров. И за эту колоссальную дистанцию сменил всего 2 дизельных мотора.