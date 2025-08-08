В продаже появился забытый выставочный пикап Mazda

Пикапы – не самая сильная сторона Mazda, но в портфолио этого японского автопроизводителя есть один очень интересный представитель этого сегмента. Недавно его выставили на продажу на «eBay».

Речь идет о среднеразмерном пикапе Ballistic Unlimited MazdaSpeed TranSport, который был создан в единственном экземпляре специально для выставки промышленной электроники SEMA. Премьера машины состоялась в 2005 году.

Ballistic Unlimited MazdaSpeed TranSport

Это не совсем обычный пикап, а кастомный, но допущенный для эксплуатации на дорогах общего пользования. В его основе лежит модель Mazda Protege5 (Familia/323F).

Авторами этого необычного проекта является сотрудники мастерской Pro Design HotRods, переделавшие 5-дверный универсал в двухдверный пикап. Но на это трансформация не закончилась.

Автомобиль оснастили широким обвесом от DG Motorsports, фиксированный задним антикрылом, окрасили кузов в зеленый цвет с оранжевыми вставками, а также наделили машину 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Интерьер пикапа выполнен в стиле «нулевых». В нем используется материалы из серой замши и оранжевой перфорированной кожи. Дверные панели из стекловолокна выполнены в цвет кузова, имеется акустическая система Clarion и комплект гоночных ковшей Cobra Imola.

Под капотом и карбоновым кожухом двигателя скрывается модернизированная 2-литровая «четверка», улучшенная за счет нового турбокомпрессора, специального радиатора, интеркулера, выхлопной системы и системы закиси азота.

Точные данные о мощности машины не приводятся, но известно, что она передается на передние колеса через оригинальную трансмиссию.

Дополнительные усовершенствования пикапа включают в себя койловерную подвеску и тормоза Wilwood.

В объявлении продавец указывает, что машина находится не в идеальном техническом состоянии и может потребовать ремонта. На момент публикации этой статьи стоимость автомобиля составляет 28 тысяч 900 долларов или 2,3-миллиона рублей.