Новый Mitsubishi Eclipse Cross получит динамичный дизайн и другое оснащение

Mitsubishi готовится к официальной премьере нового поколения кроссовера Eclipse Cross, который должен дебютировать уже 17 сентября. Его главной особенностью станет появление в оснащении полностью электрической силовой установки.
Ранее в Сети были опубликованы неофициальные рендеры Eclipse Cross нового поколения, на которых машина предстала в совершенно новом динамичном внешнем виде.
Их автором является цифровой художник «AutoYa», предполагающий, что внешний облик машины будет соответствовать дизайну таких новинок Mitsubishi как ASX и Grandis.
Автомобиль может примерить на себя фирменный язык дизайна Mitsubishi Dynamic Shield с трехмерной решеткой радиатора необычными фарами и дневными ходовыми огнями, а также затемненными бамперами.
Боковины кузова Eclipse Cross нового поколения приобретут широкий пластиковый обвес, а ручки будут утоплены в двери как в премиальных автомобилях.
Самое главное изменение в этом кроссовере будет скрываться под его капотом. Машина станет полноценным электромобилем, который собираются предлагать с двумя аккумуляторными блоками различной емкости: 60 кВт/ч и 87 кВт/ч.
Первый вариант обеспечит Eclipse Cross дальнобойность на уровне 420 километров и мощность до 170 лошадиных сил, в то время как второй предложит покупателям запас хода до 620 км и отдачу электромотора до 220 л.с.
В арсенал кроссовера также может войти новое поколение мультимедийной системы со встроенными функциями от Google, а также технология ADAS (продвинутые электронные системы помощи водителю).