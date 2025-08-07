ДомойАвтоновости сегодняНовый Mitsubishi Eclipse Cross получит динамичный дизайн и другое оснащение

Новый Mitsubishi Eclipse Cross получит динамичный дизайн и другое оснащение

Текст: Михаил Романченко
Mitsubishi готовится к официальной премьере нового поколения кроссовера Eclipse Cross, который должен дебютировать уже 17 сентября. Его главной особенностью станет появление в оснащении полностью электрической силовой установки.

Ранее в Сети были опубликованы неофициальные рендеры Eclipse Cross нового поколения, на которых машина предстала в совершенно новом динамичном внешнем виде.

Официальный тизер нового поколения Mitsubishi Eclipse Cross

Их автором является цифровой художник «AutoYa», предполагающий, что внешний облик машины будет соответствовать дизайну таких новинок Mitsubishi как ASX и Grandis.

Автомобиль может примерить на себя фирменный язык дизайна Mitsubishi Dynamic Shield с трехмерной решеткой радиатора необычными фарами и дневными ходовыми огнями, а также затемненными бамперами.

Боковины кузова Eclipse Cross нового поколения приобретут широкий пластиковый обвес, а ручки будут утоплены в двери как в премиальных автомобилях.

Спекулятивный рендер нового поколения Mitsubishi Eclipse Cross

Самое главное изменение в этом кроссовере будет скрываться под его капотом. Машина станет полноценным электромобилем, который собираются предлагать с двумя аккумуляторными блоками различной емкости: 60 кВт/ч и 87 кВт/ч.

Первый вариант обеспечит Eclipse Cross дальнобойность на уровне 420 километров и мощность до 170 лошадиных сил, в то время как второй предложит покупателям запас хода до 620 км и отдачу электромотора до 220 л.с.

В арсенал кроссовера также может войти новое поколение мультимедийной системы со встроенными функциями от Google, а также технология ADAS (продвинутые электронные системы помощи водителю).

Фото:AutoYa, Mitsubishi

