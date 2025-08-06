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Легендарный маленький внедорожник Suzuki переделали в уютный мини-автодом

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Suzuki Jimny известен во всем мире. Причем по большей части именно в своей трехдверной модификации, которую недавно в Германии было решено переделать в компактный автодом.

Автором проекта выступила местная компания «Camping Revolution», специализирующаяся на кемперах. Машину назвали Mini Wohnwagen, что в переводе с немецкого значит «мини-караван».

Трехдверный Jimny, за десятилетия завоевавший звание одного из самых продвинутых «проходимцев» в сегменте рамных внедорожников, был превращен в передвижную квартиру на колесах. 

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Mini Wohnwagen

Концепция жилого пространства, которое прикреплено к машине сзади и обладает двумя отдельными колесами, вдохновленный стилем «хюгге». Габариты фургона составляют 3,62-метра в длину, 1,75-метра в ширину и 2-метра в высоту.

Внутри можно рассчитывать на уютный мобильный дом со всеми необходимыми удобствами: от кухни до ванной комнаты и пространства для отдыха или работы. 

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В максимальной комплектации Mini Wohnwagen может уместить внутри до пяти человек: двоих в откидной обеденной зоне и еще троих в опциональной складной палатке на крыше. 

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Внутри фургона установлена U-образная система сидений, предусмотрен телевизор и звуковая панель. Вход в него есть сразу с двух сторон: один сбоку, а другой сзади. Благодаря выдвижным модулям уличное пространство можно превратить в зону для приготовления пищи на открытом воздухе.

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Внутри них размещаются мойка с ручным насосом, одноконфорочная газовая плита, места для хранения, а также компрессорный холодильник.

Опционально автодому можно добавить мобильную электростанцию и обогреватель в металлическом ящике, складные солнечные панели, походный душ, мобильный туалет и тент. 

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Стоимость Mini Wohnwagen в Германии составляет минимум 19 тысяч 988 евро (1 миллион 860 тысяч рублей) и не включает в себя цену самого внедорожника Suzuki Jimny.

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Фото:Camping Revolution

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