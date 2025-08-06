ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер Suzuki вместо Hyundai Creta удивит газовым двигателем

Новый кроссовер Suzuki вместо Hyundai Creta удивит газовым двигателем

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Made in India Suzuki Grand Vitara 1

Компания Suzuki готовится к премьере нового компактного кроссовера, который в прессе называют «Escudo».

Официальное имя машины до сих пор не определено и, скорее всего, окончательный вариант будет отличаться от предварительного наименования. На днях об этом перспективном проекте японского автопроизводителя стали известны новые подробности.

Уже известно, что продавать новый кроссовер Suzuki, которому предстоит навязать конкуренцию Hyundai Creta, собираются с газовым двигателем (версия CNG).

suzuki grand vitara2 1
Suzuki Grand Vitara

Как правило, баллоны для таких машин размещаются в багажнике, скрадывая свободное пространство. Но в новой модели «Сузуки» хотят решить эту проблему, устанавливая баллоны на заводе в полости под днищем кузова. 

В оснащение машины должен войти электропривод задней двери и система полного привода AWD. Что касается вариантов двигателей, то помимо газовой силовой установки для кроссовера могут предложить 1,5-литровый бензиновый гибридный агрегат на 103 лошадиные силы. Выбор трансмиссий будет между механической и автоматической коробками передач.

suzuki grand vitara 19
Интерьер Suzuki Grand Vitara

В модельной линейке новый компактный «паркетник» Suzuki займет место между кроссоверами Brezza и Grand Vitara.

В качестве конкурентов для него помимо Hyundai Creta называют такие модели этого же SUV-сегмента как: Honda Elevate, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Toyota Hyryder и Volkswagen Taigun. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Легендарный маленький внедорожник Suzuki переделали в уютный мини-автодом

У популярного кроссовера Toyota появилась стильная «топовая» версия

Обнаружен заброшенный дилерский Alfa Romeo: он до сих...

Идеальный дом на колесах для охотников и рыбаков...

Volkswagen подтвердил, что новый «другой» Amarok с китайскими...

Обновленный Mercedes-Benz S-Class W223 показали на качественных изображениях

Минивэн Renault Trafic превратили в микро-квартиру на колесах

Новый кросс-купе Renault из Южной Кореи хочет стать...

Самый продаваемый седан Toyota сменит поколение в 2026...

Популярный минивэн Toyota научились превращать в уютное кафе...

Новое поколение кроссовера Kia, хорошо известного в России,...

Стало известно, где в мире чаще всего покупают...

Самый дорогой автомобиль Subaru всех времен выставлен на...

В США рекламируют сервис по продаже подержанных машин...

Hyundai i30 готовится к очередной модернизации

Новая рамная утилитарная модель Kia может превратиться в...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+