Новый кроссовер Suzuki вместо Hyundai Creta удивит газовым двигателем

Компания Suzuki готовится к премьере нового компактного кроссовера, который в прессе называют «Escudo».

Официальное имя машины до сих пор не определено и, скорее всего, окончательный вариант будет отличаться от предварительного наименования. На днях об этом перспективном проекте японского автопроизводителя стали известны новые подробности.

Уже известно, что продавать новый кроссовер Suzuki, которому предстоит навязать конкуренцию Hyundai Creta, собираются с газовым двигателем (версия CNG).

Suzuki Grand Vitara

Как правило, баллоны для таких машин размещаются в багажнике, скрадывая свободное пространство. Но в новой модели «Сузуки» хотят решить эту проблему, устанавливая баллоны на заводе в полости под днищем кузова.

В оснащение машины должен войти электропривод задней двери и система полного привода AWD. Что касается вариантов двигателей, то помимо газовой силовой установки для кроссовера могут предложить 1,5-литровый бензиновый гибридный агрегат на 103 лошадиные силы. Выбор трансмиссий будет между механической и автоматической коробками передач.

Интерьер Suzuki Grand Vitara

В модельной линейке новый компактный «паркетник» Suzuki займет место между кроссоверами Brezza и Grand Vitara.

В качестве конкурентов для него помимо Hyundai Creta называют такие модели этого же SUV-сегмента как: Honda Elevate, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Toyota Hyryder и Volkswagen Taigun.