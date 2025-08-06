Идеальный дом на колесах для охотников и рыбаков проедет там, где другие не смогут 

Шведский производитель автомобильных домов – компания Dovra – представила на суд общественности очередной свой проект. В его основе лежит минивэн Mercedes-Benz Sprinter, благодаря доработкам превращенный в премиальный дом на колесах, в котором можно заезжать даже в самую глушь, не боясь застрять по пути.

Автомобиль предлагается в двух вариантах оснащения – Rig X-610 и Rig X-750. Первый построен на базе короткого «Спринтера» длиной 6,10-метра. В его арсенал входит дизельный мотор на 170 лошадиных сил, система полного привода и автоматическая коробка передач.

Машина оборудована колесами Black Rhino Arsenal, обутыми в вездеходные покрышки BF Goodrich KO2 размерностью 265/65 R17. Внутри нее предусмотрен интерьер, отличающийся прочностью и изысканностью.

Для фанатов активного отдыха, в том числе охотников и рыбаков, а также простых путешественников, предлагается компактная кухня со всем необходимым оборудованием, спальное место и даже собственный туалет со встроенной душевой кабиной.

Жилое пространство кемпера Dovra Rig X-610

Жилой отсек обладает продуманной тепло- и холодоизоляцией, а за электропитание в нем отвечает литиевая батарея на 400 А/ч, инвертор мощностью 3000 Вт, система управления аккумуляторами и мониторинга наземного электропитания.

Дополнительно к машине идет солнечная батарея мощностью 400 Вт и отдельный вспомогательный аккумулятор на 190 А/ч для наружного освещения, а генератор на 250 А гарантирует бесперебойную подачу электроэнергии даже зимой.

Покупатели такого автодома смогут рассчитывать в нем наличие системы Wi-Fi с усилителями сигнала и системы полного привода. Стоимость такого варианта кемпера составит 232 тысячи 460 евро (21,5-миллиона рублей).

Жилое пространство кемпера Dovra Rig X-750

Самым продвинутым и дорогим исполнением этого автодома является версия Rig X-750, созданная на базе удлиненного минивэна Sprinter (7,46-метра). Под ее капотом трудится 190-сильный мотор, помогают которому система 4WD и пневмоподвеска.

Оснащение этой модификации кемпера Dovra включает в себя возможность разделения жилых зон и перепланировки благодаря вращающимся модулям, а также более премиальные материалы отделки. Цена такого автодома составляет 244 тысячи 900 евро (22,7-миллиона рублей).