Обновленный Mercedes-Benz S-Class W223 показали на качественных изображениях

Работы над проектом обновленного Mercedes-Benz S-Class идут в Штутгарте полным ходом.

В начале 2025 года на дорогах общего пользования были замечены первые прототипы реформенных флагманских седанов «Мерседеса», а теперь в интернете появились первые неофициальные изображения таких 4-дверок, раскрывающие потенциальные изменения в их дизайне.

Авторами рендеров являются цифровые художники из Южной Кореи, работающие в студии «NYMammoth». В своем проекте они опирались на снимки закамуфлированных прототипов новых «Эсок», попавших в объективы шпионских фотокамер в начале и середине этого года, а также на внешний вид актуальной модели S-Class.

Как и следовало ожидать, никаких кардинальных перемен в экстерьере большого и дорогого седана Mercedes-Benz ждать не стоит.

Спереди машина сможет удивить лишь слегка увеличившейся в размерах решеткой радиатора, фарами с другим внутренним наполнением, реализованным в виде трехлучевых звезд, и перелицованным бампером, который получит более агрессивную форму.

В список других экстерьерных перемен реформенного Mercedes-Benz S-Class могут войти колесные диски нового дизайна и другой задний бампер.

Какими окажутся изменения внутри машины пока неизвестно, но, скорее всего, им предстоит быть более существенными по сравнению с внешними пертурбациями.

А вот чего ждать от нового S-Class не стоит, так это революции с точки зрения оснащения. Автомобиль будет построен на актуальном шасси MRA2. В его арсенал должны войти как бензиновые, так и «тяжелотопливные» двигатели (дизели).

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class может состояться до конца текущего года.