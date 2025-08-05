Новый кросс-купе Renault из Южной Кореи хочет стать дешевой заменой BMW X4

Компания Renault и Geely сотрудничают в Южной Корее. Результатом их партнерских отношений сейчас является кроссовер Grand Koleos, представляющий собой перелицованный Geely Mongaro.
Дружба двух автопроизводителей вскоре должна привести к появлению еще одного представителя сегмента SUV, который носит кодовое обозначение Aurora 2.
Машина уже была показана на официальном тизере и, судя по нему, будет представлять собой кросс-купе. Причем на этот раз автомобиль не окажется клоном ни одного из существующих Geely, но все же задействует китайские технологии.
По информации корейских СМИ, официальная премьера серийной версии нового купеобразного кроссовера Renault состоится уже в марте следующего года. Машина будет позиционироваться как бюджетная альтернатива BMW X4.
Инсайдеры сообщают, что тестовые автомобили уже собираются на заводе в Пусане (Южная Корея) в формате опытного производства. Выпуск товарных машин на этой площадке хотят организовать в феврале 2026 года.
Официальное название кросс-купе не утверждено. Зато плюс-минус понятно как оно будет выглядеть. Машина получит покатую линию крыши и боковой профиль, напоминающий Geely Tugella. При этом дизайн автомобиля будет полностью уникальным и не пересечется ни с одной моделью китайского автопроизводителя.
Приводить в движение новинку Renault, по слухам, будет гибридная система E-Tech, получившая положительные отзывы от экспертов за плавность хода и характеристики, сравнимые с полностью электрическими моторами.
В качестве базовой цены серийного кроссовера Aurora 2 южнокорейская пресса называет сумму около 40 миллионов вон или около 2,3-миллиона рублей по действующему курсу.