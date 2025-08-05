Новый кросс-купе Renault из Южной Кореи хочет стать дешевой заменой BMW X4

Компания Renault и Geely сотрудничают в Южной Корее. Результатом их партнерских отношений сейчас является кроссовер Grand Koleos, представляющий собой перелицованный Geely Mongaro.

Дружба двух автопроизводителей вскоре должна привести к появлению еще одного представителя сегмента SUV, который носит кодовое обозначение Aurora 2.

Машина уже была показана на официальном тизере и, судя по нему, будет представлять собой кросс-купе. Причем на этот раз автомобиль не окажется клоном ни одного из существующих Geely, но все же задействует китайские технологии.

Официальный тизер проекта Renault Aurora 2

По информации корейских СМИ, официальная премьера серийной версии нового купеобразного кроссовера Renault состоится уже в марте следующего года. Машина будет позиционироваться как бюджетная альтернатива BMW X4.

Инсайдеры сообщают, что тестовые автомобили уже собираются на заводе в Пусане (Южная Корея) в формате опытного производства. Выпуск товарных машин на этой площадке хотят организовать в феврале 2026 года.

Спекулятивный тизер проекта Renault Aurora 2

Официальное название кросс-купе не утверждено. Зато плюс-минус понятно как оно будет выглядеть. Машина получит покатую линию крыши и боковой профиль, напоминающий Geely Tugella. При этом дизайн автомобиля будет полностью уникальным и не пересечется ни с одной моделью китайского автопроизводителя.

Спекулятивный тизер проекта Renault Aurora 2

Приводить в движение новинку Renault, по слухам, будет гибридная система E-Tech, получившая положительные отзывы от экспертов за плавность хода и характеристики, сравнимые с полностью электрическими моторами.

В качестве базовой цены серийного кроссовера Aurora 2 южнокорейская пресса называет сумму около 40 миллионов вон или около 2,3-миллиона рублей по действующему курсу.