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Toyota Harrier следующего поколения станет купе-кроссовером с новым дизайном и оснащением

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Toyota RAV4 является мировым бестселлером в сегменте кроссоверов, но в Японии у этой модели существует более премиальная версия, названная Harrier.

Автомобиль отделен от оригинала собственным дизайном, более качественным материалам отделки, а также увеличенными габаритами кузова и эксклюзивным оснащением. 

В следующем поколении Toyota Harrier обещает оказаться от RAV4 еще дальше, превратившись в низкий купеобразный кроссовер.

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Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер)

Премьера реформенного «Харриера» должна состояться в 2027 году. Длина автомобиля может составить прежние 4740 мм, что сделает машину крупнее нового Toyota RAV4 на 140 мм.

Машина отличится не только новым форм-фактором, но и перелицованным дизайном с узкими двухуровневыми фарами, сквозными задними фонарями, спортивными бамперами, потайными дверными ручками, а также глянцевым пластиковым обвесом на колесных арках и дверях. 

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Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер)

Инсайдеры обещают новому Toyota Harrier растянутую колесную базу на 80 мм – до 2770 мм, что гарантирует машине прибавку в объеме внутреннего пространства.

Под капотом кроссовера может разместиться новейший 1,5-литровый бензиновый «наддувный» двигатель с индексом X15, который дадут возможность заказать в нескольких гибридных вариантах – простой гибрид или плагин-гибрид.

Подробности о ее производительности пока не приводятся, однако ходят слухи, что мощность системы будет равна как минимум 180 лошадиным силам. 

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Фото:BestCarWeb

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